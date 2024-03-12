Підставили обкладинку: нове фото Кейт Міддлтон викрили у фотошопі

Користувачі соціальних мереж активно обговорюють здоров'я Кейт Міддлтон.

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Плітки навколо хвороби Кейт Міддлтон не вщухають / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Шанувальники королівської сім'ї в соціальних мережах вважають, що вони з'ясували, як була відредагована сімейна фотографія Кейт Міддлтон, що стала вірусною, після операції.

Рубі Налдретт, яка працює в соціальних мережах британського таблоїда Daily Mirror, поділилася своєю теорією через соціальну мережу X (Twitter) у понеділок, заявивши, що зображення було змінено з використанням фотографії з фотосесії Міддлтон для Vogue 2016 року, пише Page Six.

"Мій аналіз фото Кейт Міддлтон полягає в тому, що вони взяли її обличчя з обкладинки журналу, яку вона зробила багато років тому, і відредагували його", - пояснила Налдретт у своєму тепер уже вірусному твіті, який переглянули понад 3 мільйони разів лише за кілька годин.

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мій аналіз фотосаги про Кейт Міддлтон полягає в тому, що вони взяли її обличчя з обкладинки vogue, яку вона робила багато років тому, і відредагували його pic.twitter.com/JLXts08zp5 - Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

Вона поділилася фотографією для обкладинки Vogue, зробленою вісім років тому, поруч із новою сімейною фотографією, випущеною Кенсингтонським палацом у неділю на честь Дня матері у Великій Британії.

"Ось чому її волосся розмите і прозоре - воно підкреслює те місце, де його згладив капелюх", - припустив один із користувачів Твіттера в розділі відповідей, посилаючись на той факт, що матір трьох дітей була одягнена в крислатий капелюх для фотосесії для обкладинки журналу.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Інші, однак, скептично поставилися до цієї теорії.

"Зовсім не схоже. Це те саме обличчя з тією самою посмішкою, тому що це та сама людина", - заперечив один чоловік.

Раніше того ж дня Міддлтон вибачилася за численні помилки Photoshop, через які кілька фотоагенцій, зокрема Associated Press, Reuters, Agence France-Presse і Getty Images, направили засобам масової інформації "повідомлення про видалення" з вимогою видалити зображення негайно.

"Як і багато фотографів-аматорів, я іноді експериментую з монтажем. Я хотіла висловити свої вибачення за будь-яке збентеження, яке спричинила сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора", - написала вона на X з офіційної сторінки принца і принцеси Уельських.

Як і багато фотографів-аматорів, я час від часу експериментую з редагуванням. Хотіла принести свої вибачення за будь-яку плутанину, яку спричинила сімейна фотографія, якою ми ділилися вчора. Сподіваюся, у всіх, хто святкує, був дуже щасливий День матері. C - The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

Раніше принц Вільям, чоловік принцеси Уельської, екстрено відмовився від важливого заходу, на якому мав бути присутнім як найстарший член британської королівської сім'ї. Його відлучку пов'язують зі станом здоров'я Міддлтон.

Також стало відомо, чому Кейт Міддлтон не виходить на публіку після операції, і як сильно хірургічне втручання вплинуло на сім'ю Уельських в цілому.

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