УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Підставили обкладинку: нове фото Кейт Міддлтон викрили у фотошопі

Олена Кюпелі
12 березня 2024, 10:20оновлено 12 березня, 12:02
Користувачі соціальних мереж активно обговорюють здоров'я Кейт Міддлтон.
Плітки навколо хвороби Кейт Міддлтон не вщухають
Плітки навколо хвороби Кейт Міддлтон не вщухають / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Шанувальники королівської сім'ї в соціальних мережах вважають, що вони з'ясували, як була відредагована сімейна фотографія Кейт Міддлтон, що стала вірусною, після операції.

Рубі Налдретт, яка працює в соціальних мережах британського таблоїда Daily Mirror, поділилася своєю теорією через соціальну мережу X (Twitter) у понеділок, заявивши, що зображення було змінено з використанням фотографії з фотосесії Міддлтон для Vogue 2016 року, пише Page Six.

"Мій аналіз фото Кейт Міддлтон полягає в тому, що вони взяли її обличчя з обкладинки журналу, яку вона зробила багато років тому, і відредагували його", - пояснила Налдретт у своєму тепер уже вірусному твіті, який переглянули понад 3 мільйони разів лише за кілька годин.

відео дня

Вона поділилася фотографією для обкладинки Vogue, зробленою вісім років тому, поруч із новою сімейною фотографією, випущеною Кенсингтонським палацом у неділю на честь Дня матері у Великій Британії.

"Ось чому її волосся розмите і прозоре - воно підкреслює те місце, де його згладив капелюх", - припустив один із користувачів Твіттера в розділі відповідей, посилаючись на той факт, що матір трьох дітей була одягнена в крислатий капелюх для фотосесії для обкладинки журналу.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Інші, однак, скептично поставилися до цієї теорії.

"Зовсім не схоже. Це те саме обличчя з тією самою посмішкою, тому що це та сама людина", - заперечив один чоловік.

Раніше того ж дня Міддлтон вибачилася за численні помилки Photoshop, через які кілька фотоагенцій, зокрема Associated Press, Reuters, Agence France-Presse і Getty Images, направили засобам масової інформації "повідомлення про видалення" з вимогою видалити зображення негайно.

"Як і багато фотографів-аматорів, я іноді експериментую з монтажем. Я хотіла висловити свої вибачення за будь-яке збентеження, яке спричинила сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора", - написала вона на X з офіційної сторінки принца і принцеси Уельських.

Раніше принц Вільям, чоловік принцеси Уельської, екстрено відмовився від важливого заходу, на якому мав бути присутнім як найстарший член британської королівської сім'ї. Його відлучку пов'язують зі станом здоров'я Міддлтон.

Також стало відомо, чому Кейт Міддлтон не виходить на публіку після операції, і як сильно хірургічне втручання вплинуло на сім'ю Уельських в цілому.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Кейт Міддлтон новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Є всі шанси: у ЗСУ назвали умови просування добровольців углиб Росії

Є всі шанси: у ЗСУ назвали умови просування добровольців углиб Росії

11:50 Україна
РФ вдарила шістьма ракетами С-300 по Селидовому: є поранені, багато руйнувань

РФ вдарила шістьма ракетами С-300 по Селидовому: є поранені, багато руйнувань

11:43 Україна
Деталі удару по командному пункту РФ: на півдні підбито танкер "Механик Погодін"

Деталі удару по командному пункту РФ: на півдні підбито танкер "Механик Погодін"

10:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал 6930

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генерал

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції 5101

ЗСУ відкинули окупантів на сході: пішли вперед і захопили ворожі позиції

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва 4275

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі 3289

Путіністка Лоліта тепер співає за їжу в РФ: з'явилися деталі

Останні новини

12:33

"Дуже засмутилася": коханка Путіна спалила собі волосся

12:07

"Путін особисто обдурив його": Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику

11:56

Церковне свято 13 березня: чому не можна брати в руки віник

11:55

У Бердянську прогриміли вибухи: в окупованому місті піднявся стовп диму

11:50

Є всі шанси: у ЗСУ назвали умови просування добровольців углиб Росії

Росіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - КузанРосіяни бʼють КАБами, бо мають вікно можливостей у кілька місяців до появи F-16 - Кузан
11:43

РФ вдарила шістьма ракетами С-300 по Селидовому: є поранені, багато руйнуваньФото

11:15

Не винна я: Христина Соловій потрапила в новий скандал

11:12

"Білий прапор для України": Ватикан виправдався за скандальні слова Папи Римського

11:03

У Disney пояснили, чому вирізали з відео "Оскара" перемогу "20 днів у Маріуполі"

Реклама
11:02

Чому не можна тримати рослини на підвіконні: фахівці назвали поширені помилки

10:51

Лише люди із "зором яструба" знайдуть бурундука за 10 секунд: оптична ілюзія на уважність

10:51

Деталі удару по командному пункту РФ: на півдні підбито танкер "Механик Погодін"

10:44

Китайський гороскоп на 13 березня: Собаці - образа близьких, Півню - успіх на роботі

10:36

Зайшли на територію Росії з кількох напрямків: в ЗСУ оцінили хід боїв в РФ

10:20

Підставили обкладинку: нове фото Кейт Міддлтон викрили у фотошопі

10:14

Надя Дорофєєва показала ніжні обійми із сином Кацуріна

10:09

РФ втратила в Україні 300 тисяч військових, але час грає на користь Путіна - розвідка США

09:51

Дрони на Москву і ще вісім областей: у РФ потужні прильоти після нічної атакиВідео

09:38

Потрібні негайні радикальні заходи: ми стали аутсайдерами у війні технологійПогляд

09:35

Прорив російськими добровольцями кордону РФ: в ГУР розкрили деталі

Реклама
09:11

Окупанти скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп'янськуФото

09:02

ЗСУ змогли просунутись на одному з напрямків фронту - карта ISW

08:39

Гороскоп на завтра 13 березня 2024: на Овнів чекають зміни, Левів підведе шлунок

08:30

"Це невиправдано": Шольц заявив, що не погодиться передати Taurus Україні

08:22

"Захопили село": РДК та Свобода Росії розпочали операцію у кількох областях РФВідео

07:06

У шести регіонах РФ пролунали вибухи, спалахнули пожежі: що відомоВідео

06:29

Трамп дещо не договорює щодо ПутінаПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти будиночок

05:15

Міг бути хтось "важливий": ЗМІ розкрили деталі удару ЗСУ по кораблю РФ на півдні

04:40

США і Китай не дадуть Росії розвалитися: експерт сказав, у чому їхня зацікавленість

04:05

Як правильно садити картоплю: розкрито простий секрет неймовірного врожаюВідео

03:33

Навіть одноразовий: як заточити станок для гоління

03:15

Папа Римський Франциск поставив скандальну умову для приїзду до Києва

03:00

"Уже забув колишню": Михайло Діанов зізнався про розлучення з дружиною

02:40

Євробачення-2024: організатори оголосили про кардинальні зміни в правилах

02:30

США можуть виділити Україні майже півмільярда доларів на 2025 рік - Білий дім

02:19

Що носити навесні 2024: Андре Тан назвав наймодніші речі

01:34

Як виростити імбир із магазинного кореня: ароматний урожай гарантовано

01:00

На серйозні стосунки вони не згодні: три найбільш волелюбні знаки

11 березня, понеділок
23:54

"Буде багато Авдіївок у 2024 році": директор ЦРУ жорстко звернувся до США

Реклама
23:19

Навіщо носять червону нитку на руці: не усім відоме справжнє значення

22:43

ЗСУ ударили по кораблю росіян: на звʼязок не виходить російський генералВідео

22:24

Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну після замаху в Одесі

22:03

"Це були підготовчі заходи": Буданов заінтригував заявою про "серйозну операцію в Криму"Відео

21:55

Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

21:45

Скандал на Оскарі: з міжнародної телеверсії "вирізали" перемогу України

21:44

Зеленський дав обережну оцінку ситуації на фронті

21:33

"Не залишиться і сліду": як видалити липку наклейку із нового посуду

21:30

До чаю саме те: шикарний рецепт бабусиних хрустиків на горілці

20:49

Україні загрожує "ізраїльський варіант" війни: Жданов оцінив ризики та наслідки

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти