Вона в заручниках у свого божевільного кума Путіна: Кондратюк згадав, як лаявся з Оксаною Марченко

Ігор Кондратюк, Оксана Марченко / колаж УНІАН

Легендарний вітчизняний шоумен і телеведучий / продюсер Ігор Кондратюк згадав, як ще в 2014 році посварився зі своєю тодішньою колегою Оксаною Марченко (кумою російського диктатора Путіна). Про ті давні події він розповів в інтерв'ю для проекту Rostyslove Production.

Як каже Кондратюк, у нього були жорсткі сварки з Марченком після початку російської військової агресії на Донбасі. Шоумен чітко зайняв патріотичну позицію. Марченко ж просто повторювала тези російської пропаганди.

"Ми з нею посварилися в 2014 році. Ми з нею по-різному сприйняли навіть не окупацію Криму, а історію, яка відбувалася на Донбасі в той час. [ ... ] Я їй казав, що Донецька історія – це сепаратизм. Це втручання Росії. І якщо українці зараз скажуть, що "так може бути" або "яка різниця", то це не українці. Так ми просто знищуємо свою державу. Вона мене не зрозуміла.[ ... ] Оксана сказала, треба тих людей зрозуміти. А я їй казав: "Людей, які не пускають ЗСУ на свою територію, зрозуміти неможливо, тому що, згідно з Конституцією України ЗСУ, можуть стояти від Луганська до Львова". І з того часу ми з нею чай не пили. Охололи наші відносини. Я зрозумів - це якась маячня. Говорив, що вона в заручниках у свого божевільного кума", ‒ сказав він.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте:" чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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