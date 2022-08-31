"Чоловік і дружина – одна сатана": Кондратюк припустив, чому Медведчук і Марченко зрадили Україну

Ігор Кондратюк, Оксана Марченко, Віктор Медведчук / колаж УНІАН

Легендарний український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк припустив, що кум диктатор Путіна Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко давно опинилися на боці країни-агресора насамперед через кремлівські гроші. Таку думку Кондратюк висловив в інтерв'ю для SportArena TV.

"Їхня сім'я вирішила стати зрадниками України, а могла зробити навпаки. Чому - не знаю. Вірніше, я здогадуюся, чому. Гроші. Величезну роль зіграли гроші і якісь компрометуючі зв'язки, які точно не можна було розірвати Медведчуку з Росією і ФСБ. Але в першу чергу гроші", - сказав він.

За словами Кондратюка, Віктор Медведчук і Оксана Марченко: два чоботи ‒ пара. Це зрадники України.

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"Чоловік і дружина – одна сатана. За фактом, вони зрадили цю країну (Україну-Главред) і вони зрадники. Тому що вони співпрацюють з Кремлем, з Путіним, який їх кум. Всі, хто так робить, це зрадники. Хіба що вони глибоко законспіровані розвідники". Але я не думаю, що він Зорге [легендарний радянський шпигун часів Другої світової ‒ Главред], а вона ‒ Мата Харі [легендарна Європейська Шпигунка часів Першої світової ‒ Главред],- підсумує ведучий.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селебам", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що" Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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