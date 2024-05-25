Вона втрачає: подруга Пугачової розкрила таємницю голосу співачки

Росіяни ніяк не залишать у спокої Аллу Пугачову.

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Діджей Гусєва прокоментувала пісню Пугачової / Колаж Главред, фото з мережі

Близька подруга путініста Кіркорова, яку той свого часу викидав посеред дороги, діджей Катерина Гусєва, вирішила нібито розкрити правду про голос Алли Пугачової.

Намагаючись усіма силами вислужитися перед диктатором Путіним, вона раптом вирішила проаналізувати вокальні дані Алли Пугачової і з висоти своєї "експертної" діджейської думки заявила, що співачка втрачає голос.

"Можливо, вірші хороші. Але голос у Пугачової невпізнанний. Мені здається, його просто немає. Вона його втрачає", - прокоментувала нову пісню співачки Гусєва.

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Між тим, навряд чи думка Гусєвої сильно хвилює Аллу Пугачову.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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Раніше Ксенія Собчак зробила гучну заяву про дітей Максима Галкіна та Алли Пугачової. Журналістка непрозоро натякнула, що біологічною матір'ю близнюків стала не Примадонна, а інша жінка, і навела докази.

Також стало відомо, що Максиму Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти, які були розцінені, як протизаконна дія.

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