"Ситуація небезпечна": Ахтем Сеітаблаєв зізнався, як опинився на милицях

Актор уперше розповів, за яких обставин отримав серйозну травму.

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Ахтем Сеітаблаєв новини - Сеітаблаєв розповів про травму ноги / колаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Днями український актор, режисер і воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв з'явився на фестивалі документалістики "Війна в об'єктиві", де він презентував власну художню картину "Мирний-21", на милиці. Це налякало шанувальників артиста, і він був змушений дати коментар щодо свого стану здоров'я.

Так в інтерв'ю для Люкс ФМ Сеітаблаєв зізнався, що отримав травму під час навчань на полігоні. Він пошкодив меніск, через що надалі йому знадобилася операція на коліні. Хірургічне втручання пройшло успішно, але самопочуття військового все ще залишає бажати кращого.

"Після операції не зовсім почуваюся на 100% в тій кондиції, в якій хотілось б почуватися. Меніск, на полігоні травмував коліно. Там майже кожна ситуація небезпечна, але не така, як на полі бою. Оскільки я військовослужбовець, то маю іноді бути на вишколі. Це травма не така катастрофічна, дякувати Всевишньому, як, на жаль, іноді відбувається у моїх побратимів, тому нічого, все мине", - каже Сеітаблаєв.

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Також артист зазначив, що на нього ще чекає реабілітація після операції. Це може зайняти кілька місяців, що трохи засмучує Ахтема Сеітаблаєва, адже він хотів би повернутися на службу якомога швидше.

"Реабілітація ще попереду. На полігон, напевно, поїду не так скоро, як хотілось. Думаю, що за декілька місяців я цілком зможу виконувати ті завдання, які ставить командування", - каже він.

Хто такий Ахтем Сеітаблаєв? Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із сім'ї депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, записався до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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