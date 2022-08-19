Він просто камінь з очима: путінський холуй Машков накинувся на Шварценеггера

Путінський холуй Машков накинувся на Шварценеггера/ https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Скандально відомий своєю підтримкою кривавого режиму диктатора Путіна російський актор і режисер Володимир Машков заявив - голлівудські артисти нібито ніколи не зможуть "переконливо зіграти російської людини".

У відповідь на припущення журналіста про те, що росіянина зміг би зіграти легендарний актор Арнольд Шварценеггер, Машков назвав зірку "Термінатора" і "Конана-варвара" "каменем з очима".

"Та ніколи! Ніколи! Цей камінь з очима, який не має ніякого відношення до актора, не зможе ні відтворити, ні зрозуміти значення російських слів! Ось у чому справа! Немає жодного такого, включаючи найбільших Де Ніро, Аль Пачіно, Дастіна Хоффмана. Тому що друга сигнальна система, що відповідає за мову, не дасть цього зробити", — запально сказав Машков.

До слова, Шварценеггер грав роль радянського міліціонера Івана Данко в легендарному бойовику Уолтера Хілла "Червона спека" в 1988 році.

Нагадаємо, раніше, в березні нинішнього року, Володимир Машков виступив з вірнопідданою промовою на концерті на московському стадіоні "Лужники" на честь 8-річчя російської окупації Криму.

У відповідь його донька Марія Машкова в інтерв'ю телеканалу CNN заявила, що переконання її батька "розбивають їй серце".

Пізніше інший актор калібру Машкова, теж відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму, актор і депутат Держдуми Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці.

Під час його виконання шансонного шлягера Ігоря Корнелюка "Місто, якого немає" (пісня була в саундтреку серіалу про бандитів "Бандитський Петербург", в якому Пєвцов колись знімався) раптово частина побіленої стелі тюремного актового залу звалилася йому прямо за спину.

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