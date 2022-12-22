Відома українська попспівачка Оля Полякова детально і жорстко прокоментувала чутки про розлучення зі своїм чоловіком Вадимом.

Оля Полякова жорстко відповіла на чутки про своє розлучення / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Оля Полякова прокоментувала чутки про своє розлучення з чоловіком Вадимом - в розмові зі своєю приятелькою і напарницею по шоу "Дорослі дівчата" Машею Єфросиніною.

"Хтось пустив слух, що я розлучилася з Вадиком. Я не розумію, звідки ці ноги взагалі ростуть, тому що і моєму Вадику його друзі поставили запитання: "Ви що - розлучилися?" Хтось пустив цей слух. Я не розлучаюся з Вадиком", – заявила співачка.

Полякова каже, що ситуація з її шлюбом прямо протилежна чуткам −і що війна, навпаки, зміцнила їхній шлюб.

"Ми зараз спілкуємося набагато більше, ніж спілкувалися до війни. Принаймні, ми телефонуємо кілька разів на день, чого раніше не було. Якщо я їхала на гастролі, я могла три дні не дзвонити. Зараз ми весь час у спайку. Чому? Тому що в нас купа питань і у нас ніби спілкування стало більше. Але ми відвикли один від одного. Коли ми сходимося на одній території, ми сваримося страшно. Лаємося так, що просто не можемо один одного витримувати, тому що звикли жити на відстані. Це жахливо. І я розумію, що якщо ми почнемо жити разом, якщо до цього не розбіжимося, то до цього потрібно буде знову звикати. Але я не розлучилася і не збираюся. Досить розпускати ці плітки", − сказала вона.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!", - висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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