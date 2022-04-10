Оля Полякова зворушила до сліз виконанням гімну України

Оля Полякова / скріншот

Українська співачка Оля Полякова емоційно виконала гімн України перед матчем Шахтар і Олімпіакос, 9 квітня.

В Афінах пройшов товариський поєдинок, а всі виручені від гри кошти будуть передані на гуманітарну допомогу українцям.

На стадіоні також провели перформанс у пам'ять про загиблих під час війни українських дітей – у спеціально відведеному секторі місця вболівальників зайняли іграшки.

Перед початком матчу на поле вийшла Оля Полякова, яка особливо емоційно виконала Державний Гімн України, зворушила до сліз багатьох українців.

Співачка одягла білу сорочку з блакитною вишивкою. Відео виступу Полякової на стадіоні опубліковано в YouTube.

Варто відзначити, що напередодні Олю Полякову заблокували в Instagram через фотографії, які вона опублікувала з Бучі.

Полякова не виключає, що на її сторінку могли поскаржитися окупанти, через що вона потрапила в бан.

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