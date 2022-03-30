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Дірки російського шоу-бізнесу: Полякова розповіла, як "поховала" Гагаріну та інших "голубів миру"

30 березня 2022, 03:59

Співачка не стримувалася у висловлюваннях про пропутінських артистів.

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Оля Полякова рознесла пропутінських артистів та українських мовчунів / скріншот

Українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" заявила, що зараз по лікоть в українській крові руки не тільки у кремлівських політиків, а й у знаменитостей, що смиренно їх підтримують.

Барвисту метафору, зокрема, вона вжила по відношенню до тих артистів, які 18 березня виступали на концерті на честь річниці окупації Криму.

"Я вважаю, це не зірки, а дірки російського шоубізнесу. Усі, хто прийняли ту сторону. Це криваві вбивці, у них руки у крові – такі, як Гагаріна. ... Я ніяк не можу виправдати те, що вона зробила" - заявила співачка.

Також вона розповіла, що відправила Гагаріній після концерту в Лужниках особисте повідомлення. "Я написала: "Спочивай з миром, колись талановита співачко". Вона для мене померла",- зізнається Полякова.

Не існує більше для артистки і українських колег по сцені, які продовжують будувати кар'єру в РФ та/або замовчують жахи війни, які принесла в Україну російська армія. "Ті, хто мовчать-всі ці "голуби миру" і "дерева любові" (так називала себе опальна Ані Лорак в одному з українських довоєнних інтерв'ю-прим. редактор) – хочу сказати, що сьогодні немає півтонів. Ти сьогодні повинен сказати, за кого ти. Не можна бути сьогодні просто за мир, аполітичним. І писати в Instagram "Ми за мир" – усе одно що написати "Бджоли люблять мед". Це [нісенітниця - неценз.]. Це нічого не несе людям. Сьогодні на людей, які мають мільйони підписників, дивляться люди. Це така тупість, негуманність – мовчати, коли в країні вмирають діти, коли люди щодня прощаються із життям", - гірко підмітила Оля Полякова.

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Варто відзначити, що раніше в Україні створили платформу списком артистів, блогерів і політиків, які підтримують війну Росію проти України.

Також ми повідомляли, що українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Інші новини:

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