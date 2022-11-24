УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ольга Сумська показала, як через блекаут готує вечерю прямо в під'їзді

24 листопада 2022, 11:19

Ракетний обстріл 23 листопада лише підстьобнув кмітливість і бажання жити кожного українця. Сумська - тому доказ.

Ольга Сумська
Ольга Сумська під час блекауту варила суп у під'їзді / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка Ольга Сумська живе в Києві, і як сотні тисяч українців по всій країні, своїми силами бореться з наслідками блекаута, який настав в результаті масованого ракетного обстрілу.

Акторка з чоловіком живуть в багатоквартирному будинку, тому вечерю на газовому пальнику їй довелося готувати прямо в під'їзді. На своїй сторінці в Instagram Сумська показала, як з чоловіком, актором Юрієм Борисюком, складає кулінарні шедеври.

На плитку артисти поставили газовий пальник, зверху - каструлю зі шпинатним супом з фрикадельками. У ролику Сумська побажала всім співвітчизниками триматися, адже переконана, що українці зможуть подолати що завгодно.

В описі до відео вона висловила співчуття постраждалим і загиблим після ракетного обстрілу 23 листопада, і попросила поради про те, якими засобами краще запасатися в разі повторних відключень. "Страшний день… Співчуття сім’ям загиблих українців у Вишгороді і Вільнянську‼️ Вибухи чули всі кияни…Це суцільний жах…Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла,що варто все ж запастися найнеобхіднішим…Скажімо,такі балончики з газом,аби приготувати суп,якого вистачить на пару днів…Ми поки без світла і без води…" - пише акторка.

Ракетна атака Росії 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є Прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

За інформацією офісу президента, в результаті сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні підтверджено потрапляння ворожих ракет по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях.

НЕК "Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.

Інші новини:

шоу-бізнес Ольга Сумська новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:22

"Далі – повне знищення України": Лукашенко благає Зеленського станцювати під дудку Путіна

13:00

Гороскоп на завтра 25 листопада: Рибам - підозри, Дівам - стриманість, а Тельцям - неприємності

12:30

Родичі з пекла: 7 кроків до здорового спілкування з токсичною сім'єю

12:11

Катя Осадча отримала нагороду від МВС України за волонтерську діяльність

12:05

Росії потрібен тиждень для підготовки нового масованого ракетного удару по Україні - ГУРВідео

Реклама
11:58

Коли в Києві включать світло і воду: що відомо про ситуацію в столиціВідео

11:48

Прикмети на 24 листопада: які 3 речі не можна робити, щоб біди в будинок не залучитиВідео

11:19

Ольга Сумська показала, як через блекаут готує вечерю прямо в під'їздіВідео

11:16

"Абсурдна ідея": Кулеба розніс закиди Кремля про мирні переговориВідео

10:30

Що приготувати без світла: найсмачніший і швидкий рецепт для всієї родиниВідео

10:21

В Офісі президента розповіли про ситуацію з електропостачанням в УкраїніВідео

09:56

РФ може спробувати переграти Лиманську операцію - Арестович

09:46

"Цей бомбовий терор повинен негайно припинитися": Шольц закликав РФ сісти за стіл переговорів

09:31

У США побоюються, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні - Politico

08:11

У Києві 70% жителів без світла, водопостачання відновлено на лівому березі - Кличко

07:23

Ракетні удари по Україні не повинні залишитися безкарними - Макрон

06:33

"Чекаємо в першій половині дня": Зеленський розповів, коли в Києві відновлять електропостачання

01:31

Тендітна краса: Даша Астаф'єва оголила плечі в чуттєвій фотосесії

00:04

Майже як Мадонна: 59-річна зірка серіалу Район Мелроуз знялася в облягаючому боді і ботфортах

23 листопада, середа
22:43

Не стала мовчати: Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Україні

Реклама
21:05

Меган Маркл розкрила своє смішне дитяче прізвисько

20:11

Дружина Остапчука засвітила свого нового партнера: "Кайфанула від душі"

19:45

Чому Росія ніяк не зрозуміє, що Україна - це не СиріяПогляд

19:41

"Ще чого, не ваша справа": Лавров накричав на журналіста і влаштував істерику через фотографіюВідео

18:52

Ракетний удар по Україні: з'явилися нові дані про масові жертви російської атакиВідео

18:49

У мережі з'явилися рідкісні фото з першого весілля Сергія ПритулиВідео

18:16

Зеленський розніс Росію за масовий ракетний удар по УкраїніВідео

17:47

Відома голлівудська акторка вімкнула повітряну тривогу на концерті в Нью-ЙоркуВідео

17:46

Повний блекаут в Україні: у Кабміні зробили важливу заявуВідео

17:29

Окупанти випустили по Києву 31 ракету: Кличко розповів, скільки вдалося збитиВідео

16:40

"Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу": Моравецький закликав допомогти Україні перемогти РФВідео

16:10

"Більше 50% без світла: Молдова постраждала через ракетний обстріл України

16:10

Україну накриє найсильніший сніговий шторм: синоптики попередили про атаку "крижаної бурі"Відео

16:03

"Знищити чудовисько": Данілов різко відповів на кривавий ракетний обстріл РФ УкраїниВідео

15:30

Весь Київ залишився без водопостачання: жителів міста закликали запастися водою

15:22

Ракетний удар РФ: у Києві загинули три людини, ще шестеро - пораненіВідео

15:20

Людей виносять: під Києвом російська ракета влетіла в багатоповерховий будинок, багато жертвВідео

15:05

Віра Брежнєва відповіла Костянтину Меладзе на його любовне зізнання

14:49

Ракетний удар РФ: у Україні на добу ввели екстрені відключення електроенергіїВідео

14:26

Професійний "кістяк" армії РФ знищено: розкрито основний план ЗСУВідео

Реклама
14:10

У Києві звучать сильні вибухи: половина столиці залишилася без води і світлаВідео

14:00

Вся Україна "червона" через ракетну загрозу - що відомо на даний момент

13:42

Потрапив на війну прямо з колонії: ЗСУ ліквідували наркоторговця з Росії

13:30

РФ поплатилася за ракетні обстріли: ЄП визнав Росію державою - спонсором тероризмуВідео

13:29

Довгоочікувані танки від Заходу для України: Київ досяг консенсусу з країнами НАТОВідео

13:02

Яка частина курки найшкідливіша і чому її в жодному разі не можна їсти

13:00

Гороскоп на завтра 24 листопада: Близнюки підуть на побачення, а Діви – їсти

12:55

"Трясеться підлога": у Криму прогриміла серія потужних вибухівВідео

12:47

В Україні "зажмурився" кандидат у депутати з РФ

12:27

Росія, схоже, залишилася без дронів-камікадзе з Ірану - розвідка БританіїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти