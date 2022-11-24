Ольга Сумська показала, як через блекаут готує вечерю прямо в під'їзді

Ольга Сумська під час блекауту варила суп у під'їзді / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка Ольга Сумська живе в Києві, і як сотні тисяч українців по всій країні, своїми силами бореться з наслідками блекаута, який настав в результаті масованого ракетного обстрілу.

Акторка з чоловіком живуть в багатоквартирному будинку, тому вечерю на газовому пальнику їй довелося готувати прямо в під'їзді. На своїй сторінці в Instagram Сумська показала, як з чоловіком, актором Юрієм Борисюком, складає кулінарні шедеври.

На плитку артисти поставили газовий пальник, зверху - каструлю зі шпинатним супом з фрикадельками. У ролику Сумська побажала всім співвітчизниками триматися, адже переконана, що українці зможуть подолати що завгодно.

В описі до відео вона висловила співчуття постраждалим і загиблим після ракетного обстрілу 23 листопада, і попросила поради про те, якими засобами краще запасатися в разі повторних відключень. "Страшний день… Співчуття сім’ям загиблих українців у Вишгороді і Вільнянську‼️ Вибухи чули всі кияни…Це суцільний жах…Після сьогоднішнього обстрілу Києва і області зрозуміла,що варто все ж запастися найнеобхіднішим…Скажімо,такі балончики з газом,аби приготувати суп,якого вистачить на пару днів…Ми поки без світла і без води…" - пише акторка.

Ракетна атака Росії 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювало ППО, у Києві, пристоличній області та Вінницькій області є Прильоти.

Також повідомлялося, що Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Після цього РФ, схоже, вирішила підтвердити це "звання".

За інформацією офісу президента, в результаті сьогоднішньої ракетної атаки РФ по Україні підтверджено потрапляння ворожих ракет по об'єктах критичної інфраструктури в декількох областях.

НЕК "Укренерго" прогнозує аварійні відключення світла по всій Україні до кінця доби.

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