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Ольга Сумська розповіла про "могилізацію" російського зятя: "Це найстрашніша тема"

12 жовтня 2022, 12:30

Актриса відповіла, чи поїде Яглич на фронт битися проти співвітчизників дружини.

Володимир Яглич, Тоня Паперна, Ольга Сумська
Ольга Сумська розповіла, чи можуть мобілізувати її російського зятя, актора Володимира Яглича / instagram.com/yaglych, instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка Ольга Сумська розповіла останні новини від своїх московських родичів - доньки, Тоні Паперної, яка живе в терористичній країні разом з дітьми і чоловіком-росіянином, актором Володимиром Ягличем.

У РФ нещодавно була оголошена "могилізація", у зв'язку з чим багато пропутінських артистів почали нити про те, що їм або їх близьким надсилають повістки. В інтерв'ю Тетяні Гончаровій Сумська зізналася, що її зятя може очікувати та ж доля.

"Зараз оголосили мобілізацію. Тоня з чоловіком і дітками там. А ти впевнена, що це не торкнеться твого зятя і його не заберуть в Україну вбивати?" - запитали у акторки.

"Не впевнена. Це найстрашніша тема. Я жену ці думки", - відповіла Сумська, і додала, що з дочкою, яка зараз перетворилася на свою тінь через переживання, намагається не обговорювати війну в Україні і рішення кривавого кремлівського режиму.

Раніше Ольга Сумська розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунку-дочка, яка вирішила залишитися в країні-агресорі. Актриса втомилася бути жертвою хейта за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, Паперна спокійно живе колишнім життям. Наприклад недавно вона відвідала з чоловіком червону доріжку московської кінопрем'єри.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Антоніна Паперна Ольга Сумська Володимир Яглич Тоня Паперна новини шоу бізнесу
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