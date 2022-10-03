Остаточно і безповоротно: Костянтин Войтенко розлучився з дружиною після семи років шлюбу

Костянтин Войтенко розлучається з Валентиною Мариніною / instagram.com/kostiantynvoitenko

Український актор, зірка серіалів Село на мільйон і Коли ми вдома, фіналіст шоу Танці з зірками-8, Костянтин Войтенко розлучається зі своєю дружиною, танцівницею Валентиною Войтенко (Марініною), після 7 років шлюбу.

Про це на своїй сторінці в Instagram заявила сама Валентина. "Я повертаю своє дівоче прізвище - Марініна. Чому? Бо ера життя Валентини Войтенко добігла кінця. Час прощатися. Я більше не дружина Кості. І не хочу носити його прізвище. Напевно, це останній з етапів від’єднання, яких вже відбулося чимало. Зустрічайте та запам’ятовуйте, Валентину Марініну.", - написала вона.

Костянтин це повідомлення вже колишньої дружини поки ніяк не прокоментував. Про проблеми в сім'ї актора стало відомо під час його участі в шоу Танці з зірками. Тоді спливла інформація про те, що подружжя на межі розлучення і з літа 2021 року не живуть разом.

Войтенко заявив, що його відносини з Валентиною з самого початку будувалися на нечесності, тому що партнери не були готові приймати один одного такими, якими вони є.

Однак, до кінця Танців актор підтвердив, що криза в його родині залагоджена, і надалі цієї теми не торкався. Очевидно, рішення своїх проблем, яке подружжя знайшло разом, було лише тимчасовим, і не врятувало шлюб від неминучого краху.

Костянтин Войтенко та Валентина Мариніна разом виховували 6-річну доньку Емілію.

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