Самотня Аліна Гросу розповіла про відновлення після операції: 'Лежала, як маленьке полінце'

Аліна Гросу розповіла про самопочуття після операції / instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу після складної операції вийшла на зв'язок з шанувальниками, і розповіла про своє самопочуття.

Тиждень тому артистка провела більше трьох годин на операційному столі, після чого розповіла, що дуже боїться того, що поклало її на лікарняне ліжко. Свій діагноз Гросу продовжує тримати в секреті.

Однак вийшла на зв'язок в Instagram- сторіс, щоб розповісти, як почувається після тижня, проведеного в лікарні.

Очевидно, співачку вже виписали, і зараз вона перебуває вдома. Правда, на самоті, і доглядати за собою їй доводиться самостійно. Аліна показала, як варить компот, і за кадром розповіла трохи новин про себе.

"Я вже вдома, почуваюся трохи краще, уже стою на ногах. Але ще трохи болить. І нема кому мені компот зварити, варю сама. За цей тиждень я накидала кілька пісень для вас, досить приємних, я сподіваюся. Чим ще мені було займатися, коли я лежала, як маленьке полінце?" - поділилася артистка.

Аліна Гросу зайнялася готуванням після виписки з лікарні / instagram.com/alina_grosu

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