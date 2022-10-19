"Знали б ви як я цього всього боюсь": Аліна Гросу перенесла серйозну операцію

Аліна Гросу перенесла тригодинну операцію / instagram.com/alina_grosu

27-річна українська співачка Аліна Гросу у середині літа потрапила до лікарні. Через розхитані нерви артистці ставили крапельницю.

На початку жовтня вона зникла з інформаційного простору, не на жарт налякавши шанувальників. Свою тривалу відсутність вона пояснила сьогодні, на своїй сторінці в Instagram.

Гросу перенесла серйозне хірургічне втручання - в операційній вона провела більше трьох годин. Зараз її стан став досить стабільним, щоб розповісти фанатам свою історію.

Співачка не стала розголошувати свій діагноз, але, судячи з її слів, справи серйозні, і операція, ймовірно, лише початок.

"Друзі, вибачаюсь що випала із соц. життя.. але в мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше позавчора мені проводили операцію 3 з половиною години. Я не дуже хочу уточнювати що там таке, але скажу.. знали б ви як я цього всього боюсь. Почуваюсь зараз більш-менш стабільно. Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя❤️", - пише Гросу.

Аліна Гросу перенесла тригодинну операцію / instagram.com/alina_grosu

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