Обдаровує біженців в РФ, коли в Україні гинуть діти: нова ганьба Ані Лорак

"Голубка миру" принесла в клювику щедру порцію російської пропаганди.

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Ані Лорак знову ігнорує війну під прикриттям благодійності / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Співачка українського походження Ані Лорак, схоже, страждає роздвоєнням особистості: днями "Фонд помсти" імені артистки фінансував атаку дронами по столиці країни-окупанта, а сьогодні в День захисту дітей, який виявився для України траурним, закликає донатити на підтримку російських дітей і "рятує" біженців в Підмосков'ї.

У ніч на 1 червня країна-агресор здійснила ракетну атаку по Києву, в результаті якої загинуло троє людей, серед них - маленька дитина. Ця трагедія не знайшла відгуку в серці "голубки миру" Лорак.

Зате на своїй сторінці в Instagram вона написала цинічний пост про безмежну любов і милосердя до дітей, та залишила посилання на російський фонд. Який, до слова, підтримує пропагандистські наративи про провину України у війні та руйнуванні мирних міст, в результаті чого діти стають сиротами і бездомними.

"З Міжнародним днем захисту дітей! Діти - наше майбутнє. Нехай наші діти будуть кращими за нас. Я завжди допомагала, допомагаю і буду допомагати дітям, адже всі вони заслуговують нашої любові. Тільки любов і милосердя здатні змінити світ на краще", - завела нудотно солодкі промови Ані Лорак.

Після цього вона вирушила в підмосковний Звенигород, де нібито знайшла порятунок від війни сімейна пара з двома дітьми з Луганської області. Співачка привезла родині пральну машинку, предмети особистої гігієни, одяг та іграшки для дітей. Цю новину тут же з азартом підхопили росЗМІ. Лорак так "не хотіла афішувати свій візит", що у всій красі позувала перед камерами і так і сяк.

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи.

За останніми даними КДВА, у Деснянському районі 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовані, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2 людини травмовані.

Всього: 3 загиблих, з них 1 дитина і 10 осіб травмовані, в тому числі 1 дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували ракети малої дальності "Іскандер" проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

За попередньою інформацією, 10 з 10 ракет знищені ВПС України.

Імовірність ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, додали в Генштабі.

Дивіться відео про те, як Ані Лорак тролять за успішну роботу в якості "секретного агента":

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