Приречена на самотність: від Анни Сєдокової втік молодий чоловік

Яніс Тімма довше за інших терпів скандальну співачку, але і він, схоже, не витримав.

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Анна Сєдокова і Яніс Тімма розлучаються - співачка натякнула на остаточне розставання / колаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Співачка українського походження Анна Сєдокова мовчить про війну в Україні і дрейфує між "закордоном" і країною-окупантом без докорів сумління. Зате багато артистка базікає про своє особисте життя.

Так Сєдокова повідомила, що її чоловік, латвійський баскетболіст Яніс Тімма, покинув її, щоб "жити своє краще життя". Прощальні фото з'явилися на сторінці Анни в Instagram.

"Ну ось і все. Він полетів. Життя дивовижна штука. І я поняття не маю, коли ми зустрінемося знову і в якому статусі. Я навіть не знаю країну, в якій ми коли-небудь зустрінемося. Але я точно знаю, що найкраще, що ми зараз можемо зробити, це працювати і жити свої найкращі життя, адже інших у нас не буде. А далі з усім розберемося...", - написала співачка.

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Утім ті, хто спостерігає за життям і кар'єрою Сєдокової, до подібних натяків ставляться вкрай спокійно: по-перше, це не перший випадок, коли артистка маніпулює своїми проблемами, щоб привернути до себе увагу, по-друге, це навіть не перший випадок її проблем у стосунках із Янісом Тіммою.

Сєдокова і Тімма разом із 2020 року. За цей час пара не раз бурхливо і голосно з'ясовувала стосунки публічно, а про розставання "збита льотчиця" розповідала частіше, ніж про вихід нових пісень. Попри це баскетболіст протримався у стосунках зі співачкою довше за її попередніх двох чоловіків та інших бойфрендів.

Анна Сєдокова і Яніс Тімма розлучаються - співачка натякнула на остаточне розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Раніше український співак і воїн Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату - пішов з життя його близький друг, який рятував артиста від самотності останні 16 років.

Також стало відомо, що на День усіх закоханих Віктор Павлік сильно образив молоду дружину. Катерина Репяхова поскаржилася на прикладі свята, що чоловік не прислухається до її бажань.

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