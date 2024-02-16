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Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату

Анна Підгорна
16 лютого 2024, 00:44
Співак зізнався, що пішов із життя той, хто його підтримував останні 16 років.
Віталій Козловський
Віталій Козловський повідомив про смерть своєї улюблениці Касі / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак-воїн Віталій Козловський багато років довіряв усі свої прикрощі та страхи, надії та сподівання близькому другу, який був готовий підтримати його в будь-яку хвилину. Сьогодні артист повідомив, що його вірний супутник помер.

Йдеться про кішку Козловського - шикарну руду красуню, яку звали Кася. Вона була зі співаком протягом останніх 16-ти років, і йому складно прийняти цю глибоку втрату.

У своєму блозі в Instagram він показав фото і відео улюблениці, з якою був нерозлучний майже дві декади. "Не стало нашої пухнастої "доці" Касі. Ти була свідком усіх найважливіших подій у житті. Наш добрий маленький член сімʼї. 16 твоїх щасливих років життя, а для мене то була безумовна любов і терапія від самотності… Тепер я не сам, ти передала мене в надійні руки", - поділився емоціями Віталій Козловський.

відео дня

У коментарях шанувальники та його близькі підтримують співака в його скорботі та бажають Касі м'яких хмаринок. Ольга Сумська, Павло Зібров, Ольга Цибульська, Раміна Есхакзай та ін. висловлюють свої щирі співчуття артисту.

Віталій Козловський із кішкою Касею
Віталій Козловський повідомив про смерть своєї улюблениці Касі / instagram.com/vkozlovsky_music

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