Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату

Співак зізнався, що пішов із життя той, хто його підтримував останні 16 років.

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Віталій Козловський повідомив про смерть своєї улюблениці Касі / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак-воїн Віталій Козловський багато років довіряв усі свої прикрощі та страхи, надії та сподівання близькому другу, який був готовий підтримати його в будь-яку хвилину. Сьогодні артист повідомив, що його вірний супутник помер.

Йдеться про кішку Козловського - шикарну руду красуню, яку звали Кася. Вона була зі співаком протягом останніх 16-ти років, і йому складно прийняти цю глибоку втрату.

У своєму блозі в Instagram він показав фото і відео улюблениці, з якою був нерозлучний майже дві декади. "Не стало нашої пухнастої "доці" Касі. Ти була свідком усіх найважливіших подій у житті. Наш добрий маленький член сімʼї. 16 твоїх щасливих років життя, а для мене то була безумовна любов і терапія від самотності… Тепер я не сам, ти передала мене в надійні руки", - поділився емоціями Віталій Козловський.

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У коментарях шанувальники та його близькі підтримують співака в його скорботі та бажають Касі м'яких хмаринок. Ольга Сумська, Павло Зібров, Ольга Цибульська, Раміна Есхакзай та ін. висловлюють свої щирі співчуття артисту.

Віталій Козловський повідомив про смерть своєї улюблениці Касі / instagram.com/vkozlovsky_music

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