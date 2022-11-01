Оприлюднено перші слова короля Чарльза III після смерті принцеси Діани

Що сказав король Чарльз III, коли дізнався про смерть принцеси Діани / instagram.com/ClarenceHouse

Діана Спенсер, перша дружина нині чинного короля Великобританії Чарльза III, розбилася в автокатастрофі 31 серпня 1997 року. Смерть королеви людських сердець стала справжнім ударом для її сім'ї та шанувальників.

Переживав про відхід колишньої дружини і Чарльз, на той момент - принц Уельський. В результаті гучного шлюборозлучного процесу вони остаточно порвали стосунки за рік до смерті Леді Ді.

Британська журналістка і біограф Пенні Джунор у своїй книзі The Firm розповіла, якою була реакція Чарльза на смерть колишньої дружини. Цитати з книги наводить Express.

За словами Джуніор, про смерть Діани принц дізнався від свого особистого секретаря Стівена Лемпорта. Чарльз був розгублений і запитав: "Люди будуть звинувачувати мене в цьому, чи не так? Світ просто зійде з розуму, правда? Ми побачимо реакцію, якої ніколи раніше не було. І це може знищити все. Знищити монархію".

Лемпорт відповів, що таке можливо. Однак він переконав принца, що королева Єлизавета зможе з гідністю вивести королівську сім'ю з тіні, яку кидала на них смерть принцеси Діани

Раніше стало відомо про те, що подружжя уельських планує поповнення в родині - інсайдер натякнув на те, що принц Вільям змінив гнів на милість, і скоро від принцеси Кетрін варто очікувати приємних новин.

Також Меган Маркл розповіла, як осоромилася під час інтерв'ю з Періс Хілтон, через що їй довелося вибачатися перед світською левицею за своє стереотипне мислення.

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