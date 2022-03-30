"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульська в яскравих тонах описала, яким бачить мир в Україні

Оля Цибульська написала зворушливий вірш про війну в Україні та мрії про мир / instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, як і багато жінок по всій Україні, змушена ховатися з сином Нестором від жахів війни.

На своїй сторінці в Instagram, яку зараз артистка веде для того, щоб привертати увагу громадськості до віроломного вторгнення Росії на територію України, вона виклала вірш власного авторства.

Страх за майбутнє рідної країни, розлука з близькими, втома, мрії про мир - почуття, близькі зараз кожному українцю, знайшли відображення в тужливому, але в той же час переповненому надією вірші співачки.

"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀

Від постійного болю за наших ⠀⠀

В біса серця нема⠀⠀

А у нас воно є ⠀⠀

Ми воскреснемо, а біда зляже

⠀⠀⠀⠀

Ця нестерпна весна ⠀⠀

Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀

Хай зупиниться зло ⠀⠀

В нього серця нема ⠀⠀

Його смерть на руках колисала ⠀⠀⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀

Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀

Що оплакує наших людей⠀⠀⠀⠀

Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀

І зберемось за довгим столом ⠀⠀

Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀

І щасливими будем разом".⠀

В якості ілюстрації до вірша Цибульська показала фотографії, на яких вона позує з єдиному сином Нестором в старовинних українських костюмах.

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Раніше український поет-пісняр Юрій Рибчинський жорстко пригрозив окупантам, "негідним могили на святій українській землі" швидкою розправою.

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