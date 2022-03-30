"Обіцяй, ми побачимось після війни": Цибульська в яскравих тонах описала, яким бачить мир в Україні

Сповненим болю і надії віршем артистка зворушила кожне українське серце.
Українська співачка Оля Цибульська, як і багато жінок по всій Україні, змушена ховатися з сином Нестором від жахів війни.
На своїй сторінці в Instagram, яку зараз артистка веде для того, щоб привертати увагу громадськості до віроломного вторгнення Росії на територію України, вона виклала вірш власного авторства.
Страх за майбутнє рідної країни, розлука з близькими, втома, мрії про мир - почуття, близькі зараз кожному українцю, знайшли відображення в тужливому, але в той же час переповненому надією вірші співачки.
"Так болить голова від постійних сирен ⠀⠀
Від постійного болю за наших ⠀⠀
В біса серця нема⠀⠀
А у нас воно є ⠀⠀
Ми воскреснемо, а біда зляже
⠀⠀⠀⠀
Ця нестерпна весна ⠀⠀
Розквітає не так, як собі я в сніги уявляла ⠀⠀
Хай зупиниться зло ⠀⠀
В нього серця нема ⠀⠀
Його смерть на руках колисала ⠀⠀⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
Ти притиснеш мене до грудей ⠀⠀
Обіцяй: більш не буде такої весни, ⠀⠀
Що оплакує наших людей⠀⠀⠀⠀
Обіцяй, ми побачимось після війни ⠀⠀
І зберемось за довгим столом ⠀⠀
Обіцяй: ми усе горе переживем ⠀⠀
І щасливими будем разом".⠀
В якості ілюстрації до вірша Цибульська показала фотографії, на яких вона позує з єдиному сином Нестором в старовинних українських костюмах.
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Раніше український поет-пісняр Юрій Рибчинський жорстко пригрозив окупантам, "негідним могили на святій українській землі" швидкою розправою.
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