Потрібна рідкісна навичка: Кейт і Вільям відкрили цікаву вакансію

Королівська родина відкрила вакансію, на яку шукають особливу людину.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон шукають собі помічника/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц і принцеса Уельські наймають нового помічника особистого секретаря, який приєднається до їхнього штату в Кенсингтонському палаці, де розташований їхній офіційний офіс.

За даними People, крім виняткових комунікативних та організаційних навичок, ця посада також вимагає наявності кількох унікальних якостей, які допоможуть королівському подружжю зміцнити свої відносини з Уельсом.

"Це чудова можливість приєднатися до відданої своїй справі команди в Кенсингтонському палаці", - йдеться в описі вакансії.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Помічник особистого секретаря з Уельсу і Великої Британії керуватиме плануванням і реалізацією більшості громадських заходів в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії, а також сприятиме розробці стратегії домогосподарства з максимізації впливу на країни, що входять до складу Великої Британії з особливим акцентом на Уельс", - цитує видання цю вакансію.

/ Инфографика Главред

Вони шукають кандидата, "з доведеною здатністю будувати продуктивні відносини з широким колом людей і установ. Ви матимете активний, практичний підхід під час роботи в невеликій і гнучкій команді, а також добре розуміння валлійських спільнот", - додають ЗМІ.

Принц Вільям і принцеса Кейт, яким по 42 роки, також шукають людину, яка опанувала б свідомо складну валлійську мову. "Розмовна валлійська мова обов'язкова, бажано вільне володіння валлійською мовою, як письмовою, так і усною", - йдеться в описі вакансії.

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Раніше королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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