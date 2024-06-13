Новий скандал: Дженніфер Лопес спіймали на дивному поводженні з підлеглими

Люди, які працювали з Дженніфер Лопес, зізнаються, що вимога артистки не дивитися їй в очі, у багатьох спочатку викликає сильне здивування.

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Дженніфер Лопес скандал: на співачку поскаржилися колишні підлеглі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відома латиноамериканська артистка Дженніфер Лопес має одну дивну вимогу до підлеглих і обслуговуючого персоналу - вона категорично забороняє дивитися їй в очі. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

"Наша подруга працювала освітлювачем за лаштунками на одному з концертів. Усім працівникам було дано сувору вказівку: не дивитися в очі Лопес. Ніякого візуального контакту", - розповів журналістам інсайдер.

"Я знав людей, які працювали в Mohegan Sun (казино в США), і їм було наказано повністю уникати зорового контакту з Лопес. Вони досі сміються над нею, тому що там з'явилися набагато більші знаменитості, набагато більш люб'язні та доброзичливі", - підтримав його інший.

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Причому, кажуть очевидці, цього Лопес вимагає буквально від усіх - навіть, наприклад, від водіїв лімузинів.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська актриса, співачка, танцівниця, модельєр, продюсерка і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

"За словами мого знайомого, її водії лімузинів були проінструктовані так само: вони навіть не могли дивитися на неї в дзеркала заднього виду", - стверджують інсайдери.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек новини

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася, але 2024-го ЗМІ почали активно писати, що він тріщить по швах - через занадто різні погляди на життя обох з подружжя.

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