Дженніфер Лопес спіткала свіжа величезна невдача: що сталося

Кінокритики рознесли науково фантастичний бойовик "Атлас", де Дженніфер Лопес зіграла головну роль, у пух і прах. Вони назвали його посереднім і шаблонним.

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Дженніфер Лопес спіткала свіжа величезна невдача - з новим фільмом "Атлас" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

54-річна відома латиноамериканська акторка і співачка Дженніфер Лопес явно переживає важкий період у житті. По-перше, за даними ЗМІ, її шлюб з "оскароносним" режисером і актором Беном Аффлеком на межі краху, а по-друге, її нові кінопроєкти жорстко критикують. Кінооглядачі облаяли науково-фантастичний бойовик "Атлас", де вона зіграла головну роль. Вони дали невтішні 17% рейтингу "гнилих помідорів", повідомляє однойменний проект Rotten Tomatoes.

Зняв фільм режисер з Канади Бред Пейтон, відомий за блокбастерами "Мандрівка 2: Таємничий острів", "Розлом Сан-Андреас" і "Ремпейдж" з Дуейном "Скелею" Джонсоном, а також постапокаліптичним комедійним серіалом "Світанок" від Netflix (на ньому і вийшов "Атлас").

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек новини

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася, але у 2024-му році ЗМІ почали активно писати, що він тріщить по швах - через занадто різні погляди на життя подружжя.

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