Нічого не отримають навіть рідні: стало відомо кому покійний Моїсеєв заповів все своє майно

Кому Моїсеєв заповів своє майно / instagram.com/bmoiseevpro/

Після того, як 27 вересня стало відомо про смерть російського співака Бориса Моїсеєва, у Мережі заговорили про його майно та те, кому воно достанеться. Ходили навіть чутки про те, що його квартира достанеться Христині Орбакайте. Продюсер Євген Морозов це заперечив та розповів деталі. Про це повідомляє kp.ua.

Продюсер зазначив, що навіть брат Моїсеєва Маркс Толкач нічого не отримає, адже забув про нього, коли той мучився після двох пережитих інсультів.

Все своє майно співак передав своєму концертному директору Сергію Гороху, який постійно знаходився поруч з артистом та допомагав йому. Зробити йому саме так порадив ще на той момент живий Йосип Кобзон.

"Боря переписав все майно на свого директора Сергія Гороха. Рідному братові він нічого не хоче залишати. І я Борю підтримав у цьому рішенні. Я думаю, це правильно, все-таки Горох з ним 24 години разом. Найближча людина! А родичі про хворого Борю навіть не згадують", - розповів продюсер.

Смерть Бориса Моїсеєва

Раніше стало відомо, що Моїсеєв став відчувати і проблеми з фінансами. Грошей співакові не вистачало на найнеобхідніше. Як розповіла відомий адвокат і телевізійний експерт Тамара Пухова, у Моїсеєва невелика пенсія, а накопичень не було.

Влітку 2022 року журналіст Отар Кушанашвілі розповів, як себе почуває важкохворий співак. Тоді він зазначив, що Моїсеєв вже майже десятиліття практично паралізований.

Російська співачка Алла Пугачова з глибоким сумом відреагувала на смерть співака і танцюриста Бориса Моїсеєва. Однак, будучи з тих небагатьох наближених, хто знав, як живе артист після інсультів, вона, схоже, давно з ним попрощалася.

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