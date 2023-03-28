"Нічого не трісне?": з'ясувалася божевільна вартість квитків на концерт Лорак в РФ

Ані Лорак вирішила нехило заробити на росіянах, які вже охрестили її зрадницею.

З'ясувалася божевільна вартість квитків на концерт Лорак в РФ / скріншот YouTube

Співачка Ані Лорак, концерти якої вимагають скасувати в РФ, "заламала" величезний цінник на місця в залі на своєму виступі.

У вересні вона має намір дати концерт в Москві. Журналіст Фелікс Грозданов на своїй сторінці в Instagram звернув увагу на шокуючі ціни за квитки на Ані Лорак.

У мережі жахнулися тому, що офіційна ціна на квитки досягає 600 тисяч рублів.

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"Побачив офіційну вартість ложі на вересневий концерт Ані Лорак в "Крокусі". 600 (шістсот) тисяч рублів. Нічого не трісне?", - обурився Грозданов.

Відзначимо, що раніше стало відомо про те, що оголошений напередодні гастрольний тур співачки швидше за все не відбудеться, як мінімум в Краснодарі.

"Ми - жителі проти того, щоб в нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в любові правлячій в Україні владі, що воює проти нас", - заявив мер міста.

Він також додав, що жоден актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо війни та жорстокого нападу терористичної Росії на Україну, не будуть тут заробляти.

Тепер же, слідом за Краснодаром, концерт скасували в Ростові, також під питанням її виступ у Воронежі. А громадські діячі, за інформацією медіа, вимагають визнати українську співачку, яка намагається "всидіти на двох стільцях", іноагентом. "Звернення вже в Генпрокуратурі", - повідомляють росЗМІ.

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