Нічого кримінального: Каменських розповіла, чому співатиме російською мовою

Українська співачка Настя Каменських зробила заяву щодо її ставлення до російської мови та виконання російськомовного репертуару.
Про це вона розповіла в програмі "Ранок у великому місті" на каналі ICTV.
"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні, і, звісно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю, це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального", - сказала Настя.
Каменських заявила, що найголовніше, що в неї є чітка позиція і вона все показує своїми діями.
"Тому що я вірю, що це боти, тому що я не можу вірити, що українці взагалі можуть що-небудь таке писати", - запевнила виконавиця. Каменських відповіла на запитання, чи заточена зараз її творчість переважно за кордон.
"Я зрозуміла, що я більше не можу переносити своє життя. Моя позиція чітка, я дуже люблю свою країну, більше того, я продовжую бути голосом і рупором. Ні, я не "заточена". Я роблю так, так, так, так, я завжди була інтернаціональною... Я просто намагаюся створювати, щоб не зупинятися", - повідомила вона.
Настя Каменських - останні новини по темі
Зазначимо, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри могла похвалитися пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка написала, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен його аспект.
А також нещодавно Настя Каменських звернулася до Потапа з приводу річниці їхнього весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.
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