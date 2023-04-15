Скандал набирає оберти: Еллерт жорстко відповів Мішиній після слів про "приниження"

Еллерт відреагував на звинувачення в досить грубій формі з вживанням нецензурної лексики.

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Еллерт відповів на звинувачення Мішиної / Колаж фото instagram.com/ellert_a, instagram.com/misha.k.ua

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостачка", звинуватила свого колишнього обранця Олександра Еллерта в "моральному знищенні".

Сам же Еллерт відреагував на це і в жорсткій формі відповів на звинувачення на своїй сторінці в Instagram.

У нього поцікавилися самі ж підписники, що він думає з цього приводу.

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"У всьому інфопросторі виставили тебе аб'юзером. А отвєточка в стилі гумору буде?"- запитали підписники.

Шоумен вирішив відповісти досить лаконічно.

"У неї все, [нецензурно] (блін), аб'юзери", - написав Еллерт.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішинавиклала кадри нової фотосесії. Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Свій пост актриса супроводила двома емодзі-авокадо і бургери. "Вирішувати вам", - підписала свій пост вона, намагаючись мотивувати своїх підписників займатися і дотримуватися здорового харчування.

Раніше також Мішина зважилася показати результати роботи над собою. "Нарешті настав той день, коли я можу похвалитися своїм результатом", - написала актриса і показала фото в білизні, а також підтягнуте і рельєфне тіло.

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