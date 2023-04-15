Скандал набирає оберти: Еллерт жорстко відповів Мішиній після слів про "приниження"

Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостачка", звинуватила свого колишнього обранця Олександра Еллерта в "моральному знищенні".
Сам же Еллерт відреагував на це і в жорсткій формі відповів на звинувачення на своїй сторінці в Instagram.
У нього поцікавилися самі ж підписники, що він думає з цього приводу.
"У всьому інфопросторі виставили тебе аб'юзером. А отвєточка в стилі гумору буде?"- запитали підписники.
Шоумен вирішив відповісти досить лаконічно.
"У неї все, [нецензурно] (блін), аб'юзери", - написав Еллерт.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішинавиклала кадри нової фотосесії. Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Свій пост актриса супроводила двома емодзі-авокадо і бургери. "Вирішувати вам", - підписала свій пост вона, намагаючись мотивувати своїх підписників займатися і дотримуватися здорового харчування.
Раніше також Мішина зважилася показати результати роботи над собою. "Нарешті настав той день, коли я можу похвалитися своїм результатом", - написала актриса і показала фото в білизні, а також підтягнуте і рельєфне тіло.
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