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Неплях показала квартиру за 14 млн і ультра люксовий ремонт: подарунок чоловіка

Олена Кюпелі
15 лютого 2025, 10:00
173
Неплях, як виявилося, живе справді в розкішній квартирі в самому центрі Києва.
Анна Неплях
Анна Неплях / колаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Коротко:

  • Неплях показала свою розкішну квартиру
  • У скільки обійшовся ремонт у ній

Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях показала квартиру в престижному ЖК, в якій вона живе.

Зокрема, Неплях стала учасницею проєкту телеканалу ТЕТ "Найкраща оселя" - проєкту про будівництво, ремонт і змагання унікальних будинків.

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Неплях, як виявилося, мешкає справді в розкішній квартирі в самому центрі Києва, де один квадратний метр коштує 4,5 тисячі доларів, пише ТСН.

Неплях та її розкішна квартира
Неплях та її розкішна квартира / Фото ТЕТ

Однокімнатна квартира без ремонту коштує 350 тисяч доларів. Тим часом, Неплях не купувала її самостійно. Житло подарував якийсь шанувальник блогерки.

"Цю квартиру подарував мені чоловік. Шикарній жінці - шикарні подарунки. Це теж треба вміти. Не кожній жінці чоловік хоче подарувати квартиру", - заявила модель.

Неплях не скупилася на бренди, роблячи ремонт у квартирі. "Ванна з Іспанії за 200 тисяч гривень, іменні рушники по кілька тисяч гривень кожен, люстра вартістю в автомобіль і ще багато дорогоцінного. Тож ремонт обійшовся блогерці у понад 230 тисяч доларів", - пише ЗМІ.

"Можливо, мій бюджет десь був нераціональним, але якщо мені подобається якась річ, і я можу її собі дозволити, я дозволяю. Я дуже люблю якісні бренди, які говорять самі за себе. Моя квартира є ідеальною для дівчини, яка отримує все, чого хоче, впевнено крокуючи цим світом на підборах", - пояснила учасниця.

Вона також похвалилася шафою, в якій зберігає свою колекцію ультра-дорогих сумок від французького бренду. У колекції у блогерки, до речі, їх кілька.

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Нагадаємо, Главред раніше писав, що Неплях показала результати свого схуднення. У перші місяці повномасштабної війни вона сильно погладшала на тлі стресу. Втім, із зайвими кіло чи без них, Неплях проповідує любов до свого тіла.

Раніше українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай показала, який насправді вигляд має її тіло без фотошопу. Таким чином вона закликала підписників вчитися приймати себе і своє тіло з усіма недосконалостями.

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Хто така Анна Неплях?

Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".

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