Неплях показала квартиру за 14 млн і ультра люксовий ремонт: подарунок чоловіка

Коротко:
- Неплях показала свою розкішну квартиру
- У скільки обійшовся ремонт у ній
Міс Україна Всесвіт-2021 Анна Неплях показала квартиру в престижному ЖК, в якій вона живе.
Зокрема, Неплях стала учасницею проєкту телеканалу ТЕТ "Найкраща оселя" - проєкту про будівництво, ремонт і змагання унікальних будинків.
Неплях, як виявилося, мешкає справді в розкішній квартирі в самому центрі Києва, де один квадратний метр коштує 4,5 тисячі доларів, пише ТСН.
Однокімнатна квартира без ремонту коштує 350 тисяч доларів. Тим часом, Неплях не купувала її самостійно. Житло подарував якийсь шанувальник блогерки.
"Цю квартиру подарував мені чоловік. Шикарній жінці - шикарні подарунки. Це теж треба вміти. Не кожній жінці чоловік хоче подарувати квартиру", - заявила модель.
Неплях не скупилася на бренди, роблячи ремонт у квартирі. "Ванна з Іспанії за 200 тисяч гривень, іменні рушники по кілька тисяч гривень кожен, люстра вартістю в автомобіль і ще багато дорогоцінного. Тож ремонт обійшовся блогерці у понад 230 тисяч доларів", - пише ЗМІ.
"Можливо, мій бюджет десь був нераціональним, але якщо мені подобається якась річ, і я можу її собі дозволити, я дозволяю. Я дуже люблю якісні бренди, які говорять самі за себе. Моя квартира є ідеальною для дівчини, яка отримує все, чого хоче, впевнено крокуючи цим світом на підборах", - пояснила учасниця.
Вона також похвалилася шафою, в якій зберігає свою колекцію ультра-дорогих сумок від французького бренду. У колекції у блогерки, до речі, їх кілька.
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Нагадаємо, Главред раніше писав, що Неплях показала результати свого схуднення. У перші місяці повномасштабної війни вона сильно погладшала на тлі стресу. Втім, із зайвими кіло чи без них, Неплях проповідує любов до свого тіла.
Раніше українська журналістка і блогерка Раміна Есхакзай показала, який насправді вигляд має її тіло без фотошопу. Таким чином вона закликала підписників вчитися приймати себе і своє тіло з усіма недосконалостями.
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Хто така Анна Неплях?
Анна Неплях - українська модель, блогерка. Представляла Україну на конкурсах "Міс Інтерконтиненталь-2017" і "Міс Всесвіт-2021". Учасниця шоу "Холостяк-10".
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