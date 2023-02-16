Міс Україна-Всесвіт потрапила під обстріл - автомобіль Анни Неплях розбитий

Українська модель, яка представляла Україну в 2021 році на конкурсі Міс Всесвіт, перебувала в цей момент за кермом машини.

Анна Неплях розповіла, що її автомобіль обстріляли невідомі / instagram.com/neplyah

Українська модель та Міс Україна-Всесвіт 2021 Анна Неплях на персональному автомобілі потрапляла в різні пригоди. Але такого раніше з нею не траплялося.

На своїй сторінці в Instagram красуня розповіла, що в Києві, серед білого дня в її машину стріляли, поки вона перебувала за кермом. На щастя, сама Неплях не постраждала - куля розбила лише заднє скло транспортного засобу.

З властивою моделі самоіронією і почуттям гумору, вона заявила, що тепер у неї з'явилося персональне вікно в Європу. "Неочікуваним чином моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "Мы те, кто пули не боятся". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день, ніхто їх не зірве", - повідомила Анна, і пересіла в інший автомобіль.

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Незважаючи на демонстративну веселість моделі, питання про те, хто саме і чому в неї стріляв, залишається відкритим. Сама Неплях вирішила піти від відповіді по-англійськи - без будь-яких додаткових подробиць.

Анна Неплях розповіла, що її автомобіль обстріляли невідомі / instagram.com/neplyah

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