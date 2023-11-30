"Трохи знущалися щодо бороди": Козловський розповів, як його зустріли в армії

Поява на навчаннях мобілізованого українського співака Віталія Козловського шокувала інших бійців, каже сам виконавець.

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Козловський каже, що мав можливість якось "відпетляти" від мобілізації / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Відомий український попспівак (а нині ‒ військовослужбовець) Віталій Козловський розповів про те, що його перша поява на навчаннях шокувала інших бійців. Про це виконавець розповів 29 листопада в ефірі "Армія FM".

"Як поставилися побратими, коли побачили такого "зоряного" воїна у себе в підрозділі? Напевно, для них це був шок", – запитав у Козловського ведучий Сергець Гагарін.

"Я їх не вважав побратимами, тому що для мене побратими – це ті, з якими ми пережили обстріл в Донецькій області, яких я показав в останньому відео під пісню "Навкруги". А це, можна сказати, мої колеги, з якими ми проходили ці навчання. Звичайно, всі були шоковані. І всі були шоковані, що всі в однакових умовах. У мене не було ніяких привілеїв. Більш того, наді мною трохи знущалися в тому розумінні, що потрібно було збрити бороду. І щоб ви розуміли, мені голили бороду люди з бородою. Просто коли тобі твій ротний каже, що тобі треба збрити бороду, тому що такий наказ від вищих пішов. Я прийняв всі правила і виконав наказ, – відповів артист", ‒ сказав він.

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До слова, Козловський каже, що мав можливість якось "відпетляти" від мобілізації.

"Можна було зателефонувати різним людям, які б "посприяли" якимось хворобам і можливостям не служити. Але я себе десь за півроку до того, як отримати повістку і піти служити, морально готував, що я піду",-заявив він.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплати.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто і обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козлвський отримав жорстка відмова від продюсера у лайливій формі.

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