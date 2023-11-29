"Єдина радість": Козловський вперше розповів, куди пішов з Нацгвардії

Співак-захисник зазначив, що інформація Ця пов'язана з військовою таємницею.

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Віталій Козловський розповів, де служить після переведення з Нацгвардії / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак і військовий Віталій Козловський на початку жовтня повідомив, що кількома тижнями раніше він покинув бригаду швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", в якій служив артилеристом. Артиста мобілізували в червні 2023 року.

Він зазначив, що зі служби не пішов, а був переведений в інше місце. Козловський пізніше пообіцяв поділитися подробицями, проте досі зберігав мовчання.

У недавньому інтерв'ю для "Армія FM" Віталію поставили пряме запитання - де саме він несе службу зараз, адже раніше він носив оливкову форму Нацгвардії, а нещодавно показався в "пікселі" - формі ЗСУ.

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"Це військова таємниця насправді. Єдина радість, про яку я можу сказати, – радість для всіх моїх близьких, що зараз моя служба проходить не на Донбасі, я зараз перебуваю в частині Києва. Це була насправді не моя ініціатива переводу. Це була ініціатива тих, до кого я зараз перевівся", - розповів співак.

Ведучий спробував уточнити: "Заплутана історія, але можна зробити висновок, що Козловський служить у Збройних силах України", проте ні спростовувати, і погоджуватися з цим твердженням Віталій Козловський не став.

Раніше Віталій Козловський прокоментував конфлікт зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком, який в рахунок боргів артиста відбирає у нього більшу частину його військової зарплатні.

Співак запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду - зустрітися особисто та обговорити пом'якшення умов виплат в період його строкової служби. На це Козлвський отримав жорстку відмову від продюсера у лайливій формі.

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