"Недовго вам залишилося!": російські війська захопили будинок Усика під Києвом

Олександр Усик / Reuters

Російські окупанти захопили будинок українського боксера і чемпіона світу Олександра Усика в Ворзелі під Києвом.

Окупанти організували на території майна спортсмена свою міні-базу, про що повідомили його дружині односельці.

Відповідне повідомлення Катерина Усик виклала на своїй сторінці в Instagram, додавши люті побажання загарбникам:

"Поживіть в моєму будинку. Недовго вам залишилося! Дон Дон Дон!".

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Нагадаємо, раніше дружина українського боксера Олександра Усика поділилася в Instagram статтею відомої викладачки в українській школі сомельє Євгенії Ніколайчук. Зокрема, Ніколайчук розповіла, що жителі Криму використовують свої українські паспорти, щоб користуватися всіма привілеями, які Європа зробила для біженців з материкової частини України.

Таких кримчан Євгенія назвала "мр*зями", оскільки у них є і паспорт РФ, чого вони навіть не приховують.

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