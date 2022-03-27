"Недовго вам залишилося!": російські війська захопили будинок Усика під Києвом

Дружина боксера повідомила подробиці.
Російські окупанти захопили будинок українського боксера і чемпіона світу Олександра Усика в Ворзелі під Києвом.
Окупанти організували на території майна спортсмена свою міні-базу, про що повідомили його дружині односельці.
Відповідне повідомлення Катерина Усик виклала на своїй сторінці в Instagram, додавши люті побажання загарбникам:
"Поживіть в моєму будинку. Недовго вам залишилося! Дон Дон Дон!".
Нагадаємо, раніше дружина українського боксера Олександра Усика поділилася в Instagram статтею відомої викладачки в українській школі сомельє Євгенії Ніколайчук. Зокрема, Ніколайчук розповіла, що жителі Криму використовують свої українські паспорти, щоб користуватися всіма привілеями, які Європа зробила для біженців з материкової частини України.
Таких кримчан Євгенія назвала "мр*зями", оскільки у них є і паспорт РФ, чого вони навіть не приховують.
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