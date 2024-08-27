"Не знав, чи виживу": Винник розповів про свою хворобу

Олег Винник уперше публічно розповів про свою хворобу після довгого мовчання.

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Олег Винник вийшов на зв'язок/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Український співак Олег Винник, який втік ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жити в Німеччину, зважився на відверту розмову з журналістами.

Зокрема, співак розповів, що насправді він нікуди не пропадав, а його проблеми зі здоров'ям є справжньою правдою. Про це він розповів у програмі "Говорить вся країна".

Олег Винник / інфографіка: Главред

"Слава Богу стає вже все краще і сьогодні я вже на коні, як то кажуть. Багато людей уже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для кого: ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернуся до життя. Тоді, звісно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом. Про болячки мої не хочу розповідати, щоб люди ходили до мене на концерти", - розповів Винник.

Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

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Раніше телеведучий Слава Дьомін припустив, що Олег Винник має хибне уявлення про своїх фанатів. Як заявив Дьомін, Винник вважає, що його "чекають мільйони" і саме з цієї причини він вирішив випустити нову пісню після тривалого мовчання.

А також представник Олега Винника назвав ще одну версію, чому співак під час повномасштабної війни таємно виїхав із країни. Валерія Барон розповіла, що в Україні Виннику ніде жити, його дім - у Німеччині, але він продовжує активно допомагати нашій країні в протистоянні окупанту.

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