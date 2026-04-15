"То був інший шоу-бізнес": Злата Огнєвіч назвала суму, витрачену на "Євробачення"

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше відверто розповіла, у скільки їй обійшлася участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Про це вона розповіла на YouTube-каналі "Топові зірки".

Артистка представляла Україну у 2013 році у Швеції з піснею "Gravity" і тоді посіла третє місце. Перемогу того року здобула представниця Данії Еммелі де Форест.

За словами Огнєвіч, точну суму витрат вона назвати не може, проте впевнена, що мова йде про понад 400 тисяч доларів. Співачка пояснила, що в той період український шоу-бізнес працював за іншими правилами, а артисти ще не мали такого розуміння монетизації та просування, як сьогодні.

Вона зазначила, що на той момент тільки починала свою кар'єру, і багато аспектів індустрії були для неї новими. На відміну від сучасних виконавців, тоді не було розвинених можливостей заробітку через цифрові платформи та співпраці з брендами.

"Коли я представляла Україну на "Євробаченні", був інший шоу-бізнес, інші ролі між продюсером і артистом. Для мене тільки починався мій шлях в українському шоу-бізнесі. Те, що сучасні артисти зараз знають про монетизацію, про діджитал, про все, що стосується артиста, ми тоді практично нічого з цього не знали", – зазначила вона.

Огневич також зізналася, що після конкурсу їй довелося довго "відпрацьовувати" вкладені кошти. Протягом кількох років вона виступала на різних проектах і концертах без гонорарів, щоб закрити фінансові зобов'язання.

При цьому співачка підкреслила, що зараз ситуація змінилася: участь у "Євробаченні" стала вигіднішою з точки зору залучення партнерів. Бренди активно підтримують артистів, які представляють країну, що значно полегшує пошук фінансування.

На думку Огнєвіч, сьогодні у учасників конкурсу набагато більше можливостей покрити витрати та просувати себе на міжнародній сцені.

Про особу: Злата Огнєвіч Злата Огнєвіч – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

