'Чи не я сьогодні ідеальний приклад?': Єфросиніна вперше відреагувала на хейт через мовний скандал

Маша Єфросініна відреагувала на хейт через мовний скандал / instagram.com/mashaefrosinina/

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно оскандалилась через своє зізнання про проблеми з формулюванням думки українською мовою, вперше відреагувала на хвилю хейту. Вона заявила, що її "просто облили лайном". Про це повідомляє НВ.

Слід зазначити, що заява Єфросиніни розлютила не лише користувачів соцмереж, а й відомих українських зірок.

"Просто сіли там кілька чуваків і дві тітки і облили мене лайном. З цього пішли заголовки. І ось тут воно вже долетіло до тих людей, для яких ця тема дуже болісна. І я їх розумію. Бо коли тобі болить, і ти читаєш, що вона відмовляється говорити українською ти приходиш до неї в коментарі і бажаєш, щоб її діти були вбиті рашистами і зґвалтовані", - сказала Єфросиніна.

Вона вважає, що весь цей хейт в її бік дуже вигідний Росії, адже там подають інформацію так, ніби суспільство "розіп'яло" кримчанку, яка "стільки всього зробила для України.

"Чи не є я сьогодні ідеальним прикладом того, щоб російськомовну ведучу, яка ще в 2014 році кричала проти анексії Криму, що "я кримчанка, мене ніхто не чіпає в цій країні", сьогодні показати по всіх каналах: "Дивіться, як її розіп'яли, попри те, скільки вона робить?" - додала ведуча.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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