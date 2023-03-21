Не витримав пропагандиста і знепритомнів: в прямому ефірі у Соловйова ледь не помер гість

Реакція Соловйова просто вражає. У перші секунди він ніяк не відреагував на гостя.

Соловйов / скріншот

У прямому ефірі в студії головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова прямо під час обговорення знепритомнів один з гостей шоу.

Відео з інцидентом з'явилося в Telegram-каналах.

На кадрах чути, як гості студії шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" обговорюють США і в цей момент один з пропагандистів втрачає свідомість.

відео дня

Реакція Соловйова просто вражає. У перші секунди він ніяк не відреагував на впавшого гостя.

Тільки через час він підійшов до гостя, якому стало погано, і покликав лікаря.

Раніше екс-ватажок терористів так званої "ДНР" Ігор Гіркін заявив, що Росія може програти війну проти України, якщо російські генерали продовжать діяти так само неефективно, як зараз. Також терорист накинувся на російського пропагандиста Соловйова, звинувативши його в тому, що Соловйов у разі програшу Росії у війні втече кудись за кордон, де у нього є нерухомість.

Пізніше публічне з'ясування стосунків між одіозним пропагандистом Володимиром Соловйовим і терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) продовжилося. Цього разу кремлівський трубадур Соловйов накинувся на колишнього "міністра оборони ДНР" Гіркіна і звинуватив його в тому, що він "не зміг померти в Слов'янську".

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