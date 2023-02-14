"Робота українських спецслужб!": Соловйов закотив істерику через свого "красивого" сина

Володимир Соловйов незадоволений, що його "красивого" сина почали цькувати в ЗМІ.

Соловйов з сином / скріншот YouTube

Головний російський пропагандист Володимир Соловйов розлютився через те, що особисте життя його сина надали розголосу.

Під час своєї "телепрограми" він назвав підступами українських спецслужб той факт, що його син Данило живе і навчається в Лондоні.

"Беруть ІПСОшну брехнюпро мого сина і у себе її ставлять! Придумали, що мій син в Лондоні, що в модельному агентстві якомусь... і розміщують це в той момент, коли я перебуваю на фронті, в Артемівську!!! Це пропагандистська робота українських спецслужб! Мій син у Москві і завжди був у Москві", - пінився пропагандист.

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Більш того, він поскаржився, що його "красивого" сина почали цькувати в ЗМІ.

"Те, що мій син молодий красивий хлопець з модельною зовнішністю, а він ще й музикант талановитий і знімає фільми про православні храми. Глибоко побожний хлопець. А зараз його завдяки вам цькують", - обурився пропагандист.

Що відомо про сина пропагандиста Соловйова

Данило Соловйов - старший син пропагандиста від третьої дружини Ельги Сепп (у журналіста вісім дітей від трьох жінок).

Хлопець народився 12 жовтня 2001 року. Про Данила відомо небагато: закінчив приватну Ломоносовську школу в Москві.

Колишній народний депутат Верховної Ради України Борислав Береза заявив, що сини пропагандиста Соловйова живуть не в РФ, а за кордоном.

"Ось вони, Олександр Соловйов, 34 роки, і Данило Соловйов, 21 рік. Чому вони ще не на фронті, де ЗСУ перетворить їх на фарш? Може, їх матуся проти? Але їх Татусь жене дітей росіян на війну - так чому ж вони не воюють?", - написав Береза.

Нагадаємо, пропагандист Володимир Соловйов і колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштували публічну сварку через війну в Україні.

Причиною стало те, що Соловйов заявив, що Гіркін поїхав воювати в Україну, але "об*****ся" і повернувся. При цьому "Стрєлков" відповів в Telegram Соловйову не менш "ввічливо".

У відповідь на "наїзд" Гіркін звинуватив Соловйова у брехні і запросив його на публічні дебати.

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