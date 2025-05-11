"Не цураюся": зірка "Жіночого лікаря" зізнався, чому не пішов на фронт

Андрій Ісаєнко розповів, чому не служить зараз.

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Андрій Ісаєнко де зараз - актор розповів, чому не служить / колаж: Главред, фото: instagram.com/isaenko_andrii

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Чому Ісаєнко не пішов служити

Як актор справляється з хейтом

Український актор Андрій Ісаєнко крім кіно і театру займається волонтерством, яке під час повномасштабної війни стало важливою частиною його діяльності. На питання про те, чому він, чоловік призовного віку, не вступив до лав ЗСУ, артист дав вичерпну відповідь у бесіді з 24 Каналом.

Ісаєнко розповів, що в перші дні війни він сам пішов до військкомату. Там його відрадили від служби, бо вважали, що його волонтерство зробить набагато істотніший внесок у наближення перемоги над окупантом.

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При цьому актор зазначає, що ні від кого не ховається - він робитиме, що потрібно, якщо його призвуть. А поки що концентрує свою увагу на тому, щоб допомагати тим, хто вже на фронті. Що ж до закидів за те, що він не на фронті, артист намагається просто не звертати увагу на негатив.

Андрій Ісаєнко де зараз - актор розповів, чому не служить / instagram.com/isaenko_andrii

"У 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до військкомату, не чекаючи на повістку. І з огляду на мою волонтерську діяльність, мені сказали, що тут я більше користі принесу, ніж там. Я продовжив займатися волонтерством і культурною діяльністю, і вважаю, що це насправді зараз важливо. Не цураюся нічого: якби сказали – йди на фронт, я б пішов", - каже Андрій Ісаєнко.

Андрій Ісаєнко з родиною / instagram.com/isaenko_andrii

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Хто такий Андрій Ісаєнко? Андрій Ісаєнко - український актор театру і кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року - актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

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