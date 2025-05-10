Козловський зміг і я зможу: мережа вибухнула мемами після "звільнення" співака

Коротко:
- Після чого з'явився мем із Козловським
- У чому його головна суть
Український співак Віталій Козловський буквально переживає новий пік популярності, після того, як розрахувався зі своїми боргами з продюсером Ігорем Кондратюком і отримав назад право виконувати свої легендарні хіти.
Так, він уперше за довгий час виконав свій хіт "Піна колада" - тепер уже українською мовою.
Цей момент став частиною благодійного шоу "Нашобачення 2", і відео з виступу миттєво розлетілося соціальною мережею TikTok. Виступ і легендарне повернення Козловського стало справжнім мемом. Користувачі масово публікують ролики, в яких радіють Козловському і надихаються його історією. "Якщо хочете здатися, повторіть собі: Козловський зміг - і я зможу", - підписують відео українці.
@glushachka_kate#козловський#пінаколада#нашебачення#євробачення#музика#кондратюк#молодість#концерт#легенда♬ оригінальний звук - glushachka_kate
Українці масово стали постити відео, де їм важко або не хочеться щось робити і вони згадують Віталія Козловського зі словами: "Козловський зміг і я зможу".
@daria_valchuk Колись і я заспіваю пінаколаду перед тисячами студентів??? #пінаколада#козловський#віталійкозловський#брови#бровижмеринка#бровивінниця#бровіст#навчанняброви♬ оригінальний звук - TONKO
6 травня Ігор Кондратюк і Віталій Козловський офіційно оголосили про закриття 13-річного конфлікту: музичний продюсер отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, співак - права на хіти, які зробили його знаменитим.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред розповідав, що українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська стала блондинкою і представила українську версію свого весняного хіта початку двохтисячних.
Також український актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показав "секретну" сестру-красуню, про існування якої він раніше не поширювався.
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Хто такий Віталій Козловський?
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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