Козловський зміг і я зможу: мережа вибухнула мемами після "звільнення" співака

Віталій Козловський став героєм мемів, ролики з його участю заполонили соцмережі.

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Віталій Козловський підірвав мережу / Колаж Главред, скрішот ТікТок

Коротко:

Після чого з'явився мем із Козловським

У чому його головна суть

Український співак Віталій Козловський буквально переживає новий пік популярності, після того, як розрахувався зі своїми боргами з продюсером Ігорем Кондратюком і отримав назад право виконувати свої легендарні хіти.

Так, він уперше за довгий час виконав свій хіт "Піна колада" - тепер уже українською мовою.

відео дня

Цей момент став частиною благодійного шоу "Нашобачення 2", і відео з виступу миттєво розлетілося соціальною мережею TikTok. Виступ і легендарне повернення Козловського стало справжнім мемом. Користувачі масово публікують ролики, в яких радіють Козловському і надихаються його історією. "Якщо хочете здатися, повторіть собі: Козловський зміг - і я зможу", - підписують відео українці.

Українці масово стали постити відео, де їм важко або не хочеться щось робити і вони згадують Віталія Козловського зі словами: "Козловський зміг і я зможу".

6 травня Ігор Кондратюк і Віталій Козловський офіційно оголосили про закриття 13-річного конфлікту: музичний продюсер отримав усю суму грошової компенсації за порушення авторських прав, співак - права на хіти, які зробили його знаменитим.

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Раніше Главред розповідав, що українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська стала блондинкою і представила українську версію свого весняного хіта початку двохтисячних.

Також український актор і головний герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк показав "секретну" сестру-красуню, про існування якої він раніше не поширювався.

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Хто такий Віталій Козловський? Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включно з "Піснею року" (2005-2010), "Золотою шарманкою" (2007-2010), "Шлягером року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

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