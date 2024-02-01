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Не служить у ЗСУ: Козловський грубо відповів Кондратюку

Олена Кюпелі
1 лютого 2024, 11:38оновлено 1 лютого, 13:23
Віталій Козловський гострим слівцем відповіла Кондратюку.
Не служить у ЗСУ: Козловський грубо відповів Кондратюку
Віталій Козловський не залишився осторонь/ Колаж: Главред, Фото: соцмережі kondratiuk_official, vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський, який з літа захищає країну від окупантів, прокоментував висловлювання його колишнього продюсера Ігоря Кондратюка про те, що Козловський більше не перебуває на фронті.

Співак зробив скріншот новини про заяву Кондратюка на своїй сторінці в Instagram і написав "Дістав", тільки в нецензурній формі.

Козловський грубо відповів Кондратюк
Козловський грубо відповів Кондратюку / Скриншот Instagram/vkozlovsky_music

Зазначимо, що музичний продюсер Ігор Кондратюк, який перебуває в судових розглядах зі своїм колишнім підопічним, співаком Віталієм Козловським, вважає, що той більше не служить у ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше Кондратюк повідомив, що Козловський винен йому близько 1,5 мільйона. "Може, мільйон триста. У 2021 році він мені перерахував 28 тисяч. Треба мені прожити 53 роки, щоб він мені заплатив усе, що він мені винен", - порахував Кондратюк.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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Віталій Козловський Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
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