Не дрібниця: у палаці назвали інцидент із принцесою Анною серйозним

Королівський експерт прокоментував інцидент із принцесою Анною.

https://glavred.net/stars/ne-pustyak-vo-dvorce-nazvali-incident-s-princessoy-annoy-sereznym-10575803.html Посилання скопійоване

Принцеса Анна травмувалася напередодні / Колаж Главред, фото Instagram/anneprincessroyal

За словами королівського експерта, травми принцеси Анни, яка впала з коня, є справою серйозною.

За даними Metro, 73-річна королівська принцеса перебуває в лікарні після того, як учора ввечері вона отримала струс мозку у своєму маєтку Геткомб-Парк у Глостерширі.

Букінгемський палац повідомив, що вона отримала "незначні травми" і "очікується, що вона повністю одужає".

відео дня

Хто така принцеса Анна? Королівська принцеса Анна - молодша сестра короля Великої Британії Чарльза III і єдина дочка королеви Єлизавети II. 17-а в черзі престолонаслідування (на момент народження була третьою). У зв'язку з королівськими обов'язками принцеса Анна є патроном понад 300 благодійних організацій, а свою діяльність розвиває в галузях захисту прав дітей, розвитку науки і спорту, в питаннях потреб людей з інвалідністю. Також у сфері її інтересів охорона здоров'я в країнах, що розвиваються.

Але королівський експерт Майкл Коул попередив, що отримання такої травми в її віці "може бути серйозним".

Коул розповів: "Той факт, що королівську принцесу залишили в лікарні на ніч, вказує на те, що це не найпростіше питання. При струсі мозку це може бути просто удар по голові, але потім можуть виникнути серйозні наслідки".

"Вони не збираються ризикувати і тримати її вдома. Я не чув, що її виписали з лікарні в Брістолі і, можливо, це буде тривале перебування", - додав він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред