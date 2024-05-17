Не Пугачова: у РФ знайшли родичку співачки, на яку дуже схожа її донька Ліза

У брехливій Росії продовжують шукати компрометуючі факти щодо Алли Пугачової та Максима Галкіна.

https://glavred.net/stars/ne-pugacheva-v-rf-nashli-rodstvennicu-pevicy-na-kotoruyu-ochen-pohozha-ee-doch-liza-10565801.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова разом із донькою Лізою / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

У терористичній Росії, яка обстрілює всіма можливими способами мирну Україну знайшли родичку співачки Алли Пугачової, на яку як дві краплі води схожа її молодша дочка від Максима Галкіна Ліза.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, інтернет-користувачі, яким не дає спокою позиція Алли Пугачової у війні Росії з Україною, знайшли раритетне фото, на якому розгледіли надзвичайну схожість із найближчою родичкою співачки та її молодшою дочкою.

Так, виявилося, що Ліза - точна копія своєї бабусі і матері Максима Галкіна Наталії Григорівни. Як відомо, жінка померла від важкого хронічного захворювання в Ізраїлі.

відео дня

Мати Максима Галкіна Наталя / Фото з мережі

Ліза Галкіна є копією своєї бабусі / Фото з мережі

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесено до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Алла Пугачова - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно Главред писав, що Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з Ізраїлю, вважається, що артистка готувалася до святкування свого ювілею на Кіпрі.

А також зрадниця Лоліта розповіла, що після скандалу з "голою" вечіркою Насті Івлєєвої, Алла Пугачова порадила їй бути розумнішою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред