"Не розуміє, що робить і говорить": українська співачка розповіла, як дорослішає її "особливий" син

М'ята своєю історією хоче підтримати батьків, на долю яких випали подібні випробування.

Співачка М'ята з синами Юрієм і Матвієм / instagram.com/myataua

Українська співачка М'ята (справжнє ім'я - Юлія Загорська) у 2021 році вперше розповіла про трагедію, яка спіткала її сім'ю - через лікарську недбалість її старший син Юрій до чотирьох років пережив два інсульти, які призвели до порушень у роботі головного мозку.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк артистка розповіла, що два щеплення АКДС викликали у дитини судоми. Тоді педіатр сказала, що це - нормальна реакція організму, проте в розвитку Юри пішов сильний регрес.

Тоді батьки зробили додаткові аналізи, які показали: робота мозку порушена, особливо постраждали ті ділянки, які відповідають за мову.

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"Коли ми зробили повністю МРТ і МРС, МРС, це більш така, складна процедура, це рентген головного мозку. І тоді ми побачили, що було два інсульти і саме порушені нервові ці частинки, які відповідають за мовлення, за розвиток, за моторику. До цього він вже говорив. В 2,5 роки він у мене розмовляв, він вчився з вчителем англійської мови, розвивався як нормальна дитина абсолютно. А потім, коли ми зробили щеплення, це все пішло на спад. Тобто він з кожним тижнем почав балакати все менше і менше і ми взагалі перестали чути дитину, він перестав розмовляти", - згадує М'ята.

Зараз Юрію вже 14 років. Співачка зізнається: виховання дитини викликає труднощі. Втім, як зазначає артистка, підліток отримує належну турботу і лікування, а сама М'ята намагається не розчиняться в проблемах сина - це рятує її та не дає опускати руки.

"Зараз як він почувається… Він росте і 14 років якраз перехідний вік і це надзвичайно складно – жити з дитиною, яка іноді не зовсім розуміє, що він робить, що він говорить, тобто він живе в своєму світі", - відверто розповіла співачка.

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