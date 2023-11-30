'Не могла заснути': Джамала висловилась про заочний арешт в РФ

Виконавиця відчуває себе у двох паралельних світах: один, куди всі ми прямуємо, а інший - в якому не хочемо бути.

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Джамала відреагувала на заочний арешт в Росії / Колаж: Гавред, фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала висловила своє здивування та занепокоєння після повідомлення про заочний арешт в Росії. У своєму Instagram, вона поділилася враженнями про цю несподівану новину.

Співачка не розуміє, чому саме вона стала об'єктом таких заходів з боку Росії серед багатьох українських артистів. Вона підкреслила, що всі українські зірки публічно засуджують злочини окупантів в Україні, проте не всіх звинувачують у поширенні "фейків".

"Не могла заснути цієї ночі, все думала, чому саме я? Ми ж всі українці постимо, їздимо, збираємо, говоримо та робимо все можливе. Чому ж саме я? Можливо, їх жахає вплив, географія країн та платформи, які доступні мені завдяки моїй музиці", - розповіла артистка. відео дня

Джамала сказала, що спочатку не помітила ці новини, оскільки перебувала на зйомках новорічного проєкту. Наразі артистка турбується про свою безпеку і вивчає, як заочний арешт та оголошення в міжнародний розшук вплинуть на її життя.

"Зранку я була на зніманнях телевізійного проєкту, присвяченого Різдву, для якого готувала спеціально колядку, обирала, працювала над аранжуванням, була повністю занурена у творчий процес… І вже на вечір дізнаюсь такі новини. Я поки не знаю всіх деталей щодо реальної загрози для моєї безпеки, буду дізнаватися", - сказала Джамала.

Вона звернула увагу на те, що заочний арешт - це нагадування про те, що Росія є терористичною країною, яка вчиняє злочини на очах у всього світу. Зараз співачка відчуває себе у двох паралельних світах.

"Хай це стане нагадуванням саме про ці події і доказом російського свавілля і невігластва на очах у всього світу. Я публічна особа, співачка, але водночас просто жінка, донька, дружина і мама, яка зараз ніби у двох паралельних світах: один, куди всі ми прямуємо, а інший - в якому не хочемо бути", - додала артистка.

Заочний арешт Джамали

Нагадаємо, суд у Росії заочно арештував Джамалу. Заочний арешт української та кримськотатарської співачки Джамали відбувся у Москві. ЇЇ звинувачують у справі, пов'язаній з "фейками" про дії російської окупаційної армії.

Також у своєму інтерв'ю для Sky News, артистка поділилася, що повідомлення про її розшук не здивувало її особисто, але викликало страх у близьких. Тому співачка хвилюєть за рідних.

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