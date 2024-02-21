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Вперше за 5 років: Рассел Кроу здивував молодим обличчям, яке він нарешті поголив

Олена Кюпелі
21 лютого 2024, 22:45
Голлівудський актор здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом.
Рассел Кроу здивував оновленою зовнішністю
Рассел Кроу здивував оновленою зовнішністю / Колаж Главред, фото Instagram / russelcrowe

Голлівудський актор Рассел Кроу більшу частину своєї кар'єри носив "бородатий" образ, але в понеділок він показався з чисто поголеним обличчям, готуючись до нових захоплюючих ролей в кіно.

"Перше гоління з 2019 року", - підписала свою фотографію в Твіттері 59-річна зірка "Гладіатора".

На фотографії Кроу, що в останні роки носила величезну густу бороду, виглядає на десятиліття молодшим, оскільки має свіже обличчя з лише невеликим натяком на щетину.

відео дня

Лауреат Оскара дивиться в камеру з серйозним виразом обличчя на знімку, в окулярах в сірій оправі і чорній футболці.

На фото - оновлений Рассел Кроу:

Видання також зазначає, що незважаючи на те, що актор згадав, що не голиться з 2019 року, останній раз володар "Оскара" демонстрував чисто виголене обличчя, судячи з усього, в 2012 році під час просування "Знедолених".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 61-річний голлівудський актор Том Круз за останні пару місяців "зблизився" з 36-річною Ельсіною Хайровою - донькою депутата Держдуми країни-агресора РФ і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова.

Раніше також Дженніфер Лопес за хороший гонорар в $5 млн (за нинішнім курсом-понад 188 млн гривень) виступила на відкритті елітної готелі One & Only One Za'abeel в Дубаї (ОАЕ).

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Рассел Кроу новини шоу бізнесу
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