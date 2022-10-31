Таємне весілля Максимуса-гладіатора: 58-річний Рассел Кроу одружився

Рассел Кроу одружився на Брітні Теріот - ЗМІ / instagram.com/russellcrowe

58-річний Новозеландський актор і режисер Рассел Кроу (Гладіатор, Ной, Ігри розуму, Круті чуваки) одружився на 39-річній акторці Брітні Теріот. Цією інформацією ділиться видання Daily Mail.

Зараз Кроу зайнятий на зйомках фільму Папський екзорцист. Разом з ним в Італії була помічена і Теріот. Пару не раз "ловили" в обіймах один одного в Римі. Про заручини або таємне весілля акторів папараці заговорили після того, як помітили Брітні біля виходу готелю, де вона махала журналістам рукою, намагаючись прикрити обручку на безіменному пальці.

Ні Кроу, ні його обраниця поки не коментують чутки про одруження. Актор познайомився з Теріот в 2013 році, на зйомках фільму Гниле місто. Романтичні стосунки вони підтвердили лише в 2020 році публічним поцілунком на тенісному корті.

Для Рассела Кроу шлюб з Брітні Теріот буде другим. Раніше він був одружений з австралійською акторкою та співачкою Даніель Спенсер. Від першої дружини у нього є двоє синів - Чарльз Спенсер-Кроу (2003 р.н.) і Теннісон Спенсер-Кроу (2006 р. н.).

В'їдливі папараці вже встигли "підколоти" Кроу, мовляв актор є шанувальником жінок певного типу - витончених блондинок з творчою жилкою, а також підкреслили дивовижну зовнішню схожість між Спенсер і Теріот.

Раніше стало відомо, що творці серіалу Теорія великого вибуху, остання серія якого вийшла в 2019 році, всерйоз замислюються над зйомкою продовження.

Також узами шлюбу себе зв'язала Лена Хіді, Серсея з Гри престолів-таємне весілля із зіркою серіалу Озарк вона зіграла в Італії, в оточенні друзів і своєї кіносім'ї.

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