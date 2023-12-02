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"Не хочу спілкуватися з тими, хто там живе": відомий ведучий розніс Галкіна та "хороших рускіх"

Руслана Заклінська
2 грудня 2023, 21:03
Ведучий наголосив, що українцям треба збагнути, що довіряти і вірити можна лише собі.
'Не хочу спілкуватися з тими, хто там живе': відомий ведучий розніс Галкіна та 'хороших рускіх'
Олексій Суханов різко розкритикував росіян / Колаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official, instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий Олексій Суханов, який колись був громадянином Росії, тепер виступив проти "хороших рускіх". У своїх висловлюваннях він зазначив, що, навіть якщо ці росіяни допомагають Україні та виражають свою підтримку, вони залишаються чужими для українців. Про це ведучий розповів в інтерв'ю oboz.ua.

Він відзначив, що росіяни, які підтримують Україну, можуть бути проти війни, але при цьому нічого не зробили для змін в РФ. У цьому контексті Суханов привів приклади російських знаменитостей, таких як Максим Галкін, які навіть виїхали з Росії.

"Вони можуть зі шкіри лізти, розповідаючи, що вони за Україну, везти тонами сюди допомогу – ми мусимо бути їм вдячними, але вони сторонні люди. Нам у голові треба тримати таке: скільки б добра росіяни не зробили для України, вони чужі для країни люди. Тому що не позбавилися російського паспорта. Вони, може, й проти війни, але не проти того, що коїться в Росії. І друге: ніхто з них не довів анічим поки що, що здатен щось відстояти. Тільки балачки розводять", - пояснив Суханов.

відео дня

Ведучий вважає, що навіть якщо ці росіяни проти війни, вони не проти того, що відбувається в самій Росії і не довели здатність відстоювати свої погляди. За його словами, це лише "балачки", які нічого не змінюють.

Крім цього, Суханов закликав українців зрозуміти, що довіряти й вірити варто тільки собі. Він підкреслив, що для України немає кращого друга, ніж свідомий українець.

"Я не вірю в будь-яку можливість розквіту так званої Росії. Не вірю в те, що ця країна колись може стати цивілізованою. Не вірю в дієву силу російської культури. Не поділяю представників цієї країни на хороших і поганих. Вони для мене пристосуванці чи імпотенти – хай обирають, третього не дано. Я не хочу спілкуватися з тими, хто там живе: родичі це чи просто знайомі. В мене немає там нікого і нічого", - додав Олексій.

Також він не вірить у здатність Росії до цивілізованого розвитку та висловив власну скептичність стосовно майбутнього цієї країни.

Нагадаємо, нещодавно росіяни поширили інформацію, що Галкін може виступити для росіян за величезну суму. Проте, чи згоден артист виступати перед прихильниками російської агресії проти України залишається невідомим.

Як раніше повідомляв Главред, Суханов впевнений, що всі люди із російським паспортом причетні до геноциду і вбивств в Україні. Ведучий навіть перестав спілкуватися зі своїми родичами, які живуть в Росії. За його словами, він не міг зробити інакше.

Також Олексій Суханов поділився, що нові стосунки роблять його щасливим, він вважає їх дорогоцінними. Водночас, він визнає, що вчиться новим аспектам відносин, зокрема контролювати емоції та вирішувати конфлікти.

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