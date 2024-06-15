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Не хочу говорити слово "донька": Євгенія Власова розповіла, чому ховає свою дівчинку

Олена Кюпелі
15 червня 2024, 00:18
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Євгенія Власова зробила неоднозначну заяву про доньку.
Євгенія Власова розповіла про доньку
Євгенія Власова розповіла про доньку / Колаж Главред, фото Instagram/eygeniavlasova

Українська співачка Євгенія Власова, яка нещодавно дала рідкісне інтерв'ю і висловилася про російську мову, несподівано розповіла про свою дочку.

Як розповіла Власова в інтерв'ю Люкс.ФМ, вона нічого не буде говорити про доньку. "Мені навіть не хочеться говорити слово "дочка". Багато вона пережила процесів і проблем, пов'язаних із цим. Мені вистачило моїх процесів, які вже були, коли вона була маленькою", - заявила артистка.

Власова зізналася, що завжди дозволяла доньці відчувати свободу і самостійно приймати рішення. Зараз вона з легкістю адаптується до життя за кордоном. Однак зіркова мама не приховує, що все ж допомагає доньці фінансово.

Хто така Євгенія Власова?

Євгенія Власова - українська співачка, з 2008 по 2010 рік обличчя будинку моди Юлії Айсіної. Колишня дружина Дмитра Костюка. Учасниця музично-розважального шоу "Народна зірка".
У середині нульових лікарі діагностували у Власової рак. Співачці вдалося побороти страшну недугу, після чого вона повернулася на сцену. Брала участь у шоу "Народна зірка", де посіла друге місце, почала співпрацю з групою "Dazzle Dreams", у травні 2010 відкрила вокальну школу.

"Дякує за те, що не забирала її свободи. Хоча це дуже зверхньо звучить, бо я не маю права щось забирати. Напевно, за те, що я просто споглядала за тим, як вона стає вільною, самодостатньою людиною, яка має свій розум і рішення. І просто була поруч, щоб підстрахувати, якщо потрібно тримати з дітьми не стільки дружні, а довірчі стосунки. момент і вони тебе підтримають на всі 100%", - додала Власова.

Євгенія Власова - останні новини по темі

Зазначимо, у 2018 році Євгенія Власова потрапила в реанімацію і перенесла операцію. Власова зазначила, коли вона боролася з онкологією, їй було простіше впоратися з емоціями.

А також раніше Євгенія Власова зізналася, що вона почала пильніше розглядати свої стегна в дзеркалі і стежити за проявом целюліту на них. Співачка зазначила, що вона намагається приділяти час спорту, дотримується дієти і використовує косметичні засоби для боротьби з жировими відкладеннями.

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