"Не думала, що побачу мою Україну в такому жаху": Могилевська показала життя жінок і дітей в умовах війни

Могилевська показала, в яких умовах живуть переселенці / скріншот

Україна протистоїть Росії вже більше місяця. Багатьом громадянам через війну довелося покинути свої рідні домівки.

Співачка Наталія Могилевська вирішила показати, як тепер доводиться жити українським родинам після приходу окупанта.

"Люди сплять поруч цілими сім'ями на саморобних ліжках з дерев'яних піддонів, при цьому відчувають провину за те, що вони знаходяться в безпеці. Ніколи не думала, що побачу мою Україну в такому жаху, але я рада, що ці люди живі і нагодовані завдяки роботі волонтеського хаба "Венеція" ! Спасибі", - написала артистка в підписі до посту в Instagram.

Могилевська також поспілкувалася і підбадьорила дітей, які через Росію тепер змушені жити в таких умовах.

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Нагадаємо відомі російські співаки Леонід Агутін і Анжеліка Варум долучилися до збору коштів українським дітям - виступили на благодійному онлайн-концерті U FOR UKRAINE.

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