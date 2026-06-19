"Почуйте мій голос": іранську співачку засудили до 74 ударів батогом

У грудні 2024 року Парасту Ахмаді виконала патріотичну пісню у прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

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Іранську співачку засудили до 74 ударів батогом / колаж: Главред, фото: Youtube Parastoo Ahmadi

Коротко:

Виступ Ахмаді став вірусним і набрав мільйони переглядів

Суд провінції Кум заборонив артистці залишати Іран

В Ірані співачку Парасту Ахмаді та вісім учасників її продюсерської команди засудили до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу. Про це повідомляє The Guardian.

У грудні 2024 року Ахмаді виконала патріотичну пісню Az Khoone Javanane Vatan у прямому ефірі на своєму YouTube-каналі. Виступ став вірусним і набрав мільйони переглядів, однак під час виступу дівчина була без хіджабу.

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"Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не могла проігнорувати; співати для землі, яку я палко люблю. Тут, у цій частині нашого улюбленого Ірану, де переплітаються історія та наші міфи, почуйте мій голос у цьому уявному концерті й уявіть собі цю прекрасну батьківщину..." – повідомляла артистка в описі під відео, яке набрало майже три мільйони переглядів.

Незабаром після виходу відео її ненадовго затримали разом із кількома музикантами, після чого звільнили. Пізніше іранська влада порушила офіційну справу за фактом публікації відео.

У підсумку її засудили до побиття батогом. Також суд провінції Кум заборонив артистці залишати країну та займатися творчістю протягом двох років за образу суспільної моралі. Опубліковане відео охарактеризували як "вульгарний та аморальний контент".

Зазначимо, що після ісламської революції та приходу до влади мулл в Ірані у 1979 році жінкам повністю заборонили співати. Потім було введено заборону на виступи перед змішаною аудиторією або сольні танці.

Співачки можуть виступати перед чоловічою аудиторією лише у складі хору. Однак вони можуть співати перед жіночою аудиторією у спеціально відведених залах.

Згідно з іранським та ісламським законодавством, жінкам також заборонено з’являтися перед чоловіками, які не є їхніми родичами, без хіджабу.

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Про особу: Парасту Ахмаді Парасту Ахмаді (Parastoo Ahmadi) — іранська співачка, яка здобула світову популярність через переслідування з боку іранської влади за виступ без хіджабу. Парасту Ахмаді народилася 21 березня 1997 року в портовому місті Ноушехр на півночі Ірану. Ахмаді закінчила Міжнародний університет Сура за спеціальністю "Кінорежисура". У віці 14 років вона почала відвідувати курси сольфеджіо та вокалу (з народної та класичної музики). У 2026 році іранський суд засудив її до 74 ударів батогом за виступ без хіджабу.

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