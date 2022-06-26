Настю Каменських дорікнули в лицемірстві через ролик про довоєнну Україну

Артистці відмовляють у праві сумувати, бо вона зараз у безпеці.
Українська співачка Настя Каменських була з чоловіком, музичним продюсером, шоуменом і співаком Потапом, і сім'єю за кордоном, коли в Україні почалася повномасштабна війна.
Проте, артисти активно займаються волонтерством, організовують благодійні концерти зі збору коштів для постраждалих співвітчизників.
Також війна послужила імпульсом для розвитку творчості Каменських. Потужні, хоч і негативні, емоції надихнули її на нові пісні. Одна з них Back Home (назад додому - прим. редактора) присвячена українцям, які були змушені покинути свої домівки та країну через війну, а також їхнім почуттям.
Нещодавно до цієї пісні вона випустила ролик, зібраний з фото і відео з її минулого, мирного життя до війни.
"Ми всі зараз так сильно сумуємо. За звичним життям, за близькими, за домом, роботою і за стількома моментами, коли ми були такі щасливі. Давайте надихнемо себе і один одного такими ж відео? Бо це не просто те, за чим ми сумуємо - це те, за що нам варто боротись!❤️",- підписала кадри артистка.
У коментарях думки розділилися: хтось дякує Каменських за таку щиру і гірку пісню, інші нагадують артистці, що як було більше ніколи не буде. А треті і зовсім критикують співачку, не підбираючи слів, мовляв, добре сумувати про долю країни, коли ти в теплі, достатку і безпеці:
"Ну так приїжджай на тиждень) або боїтеся, що Потапа не випустять потім".
"Непогано ти тащишся на курортах, поки українці або гинуть або стоять в черзі за соціальною допомогою в Німеччині......"
"Сумно?? Вперед, праці повно,востановити Харків, відвоювати Херсон, Донбас, Крим, роботи повно, вперед".
"Велком в Україну, боротися разом!.... Олексій ж призовного віку, чи не так?!("
"Доки всі тут, ви з чоловіком на пісочку так сумуєте.... Де Потап? Там де і Монатік..."
"Не повірю, що в Іспанії біля моря, з рідними, з якими втекли від війни, і сумно. Єдине, в що повірю, то що сумно, бо гроші не заробляються. І часом доводиться співати на благодійних концертах. Лицемірка ще та!"
"Вони втікли і ще там щось лепчуть. Самі хитріші. А якби всі так втекли, то Путін був би вже тут".
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Раніше Потап розповідав, як йому і Насті Каменських, коли вони були ще дуетом, пропонували виступати на Євробаченні від Росії три роки поспіль.
Також стало відомо, що популярне тревел-шоу Орел і Решка більше не транслюватимуть в Росії в зв'язку з війною. Програму також очікують деякі зміни.
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